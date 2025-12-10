Gustavo Castiñeira de Dios, juez mendocino que integra la Cámara Federal de Apelaciones desde 2017, se convirtió en noticia nacional porque la Corte Suprema de la Nación lo convocó para completar el Tribunal que está a punto de resolver un caso de alto impacto jurídico, social y político: si el crimen de la mendocina Julieta González (21), ocurrido en 2016, fue un femicidio -como resolvió y confirmó la Corte de Mendoza con 2 fallos- o si, como pretendió y aún pretende la defensa del condenado a perpetua Andrés Di Césare, se trató de un homicidio simple.
Femicidio: quién es el juez federal de Mendoza que puede sentar precedente en la Corte nacional
En medio de la eliminación del agravante femicidio que impulsa el gobierno nacional, la Corte Suprema se apresta a resolver el caso de Andrés Di Césare, condenado en Mendoza por femicidio
La resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría conocerse antes del fin de año, genera expectativas que se agigantan por la iniciativa del gobierno de Javier Milei de eliminar el agravante del femicidio del futuro y reformado Código Penal de la Nación para los casos de homicidio que tengan a mujeres como víctimas.
El esperado fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, a quienes se sumaron Castiñeira de Dios y la camarista federal chaqueña Rocío Alcalá en el rol de conjueces, alumbrará una postura institucional contrapuesta a la Nación en caso de confirmar el femicidio de Julieta González, o alineada si resuelve que se trató de un homicidio simple, como lo hizo en 2019 un Tribunal de sentencia en Mendoza.
El mendocino llamado a resolver el caso de femicidio en la Corte
Gustavo Castiñeira de Dios llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hace 8 años a propuesta del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y encarnó, junto con Olga Arrabal, Alfredo Porras, Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro, la renovación de la cúpula de la Justicia Federal de Mendoza tras una ola de renuncias y destituciones de jueces "de la dictadura".
Antes, fue subsecretario de Justicia de Mendoza entre 2006 y 2007, durante la gobernación de Julio Cobos, y dejó su impronta en el proceso político que derivó en la construcción de la cárcel Almafuerte.
El camarista federal Gustavo Castiñeira de Dios es abogado y se formó en la Universidad de Mendoza. Ejerce la docencia.
El caso de femicidio que sentará precedente
. Julieta González fue asesinada el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo, desfigurado por golpes y semienterrado, fue hallado 5 días después en Cacheuta.
. En 2019, un Tribunal Penal condenó a Andrés Di Césare a 18 años de cárcel por el delito de homicidio simple. Descartó que se hubiera tratado de un femicidio al considerar que no había relación formal entre víctima y victimario.
. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó sin efecto la sentencia anterior, resolvió que se había tratado de un femicidio y sentenció a Di Césare a prisión perpetua.
Fue bajo el argumento de que el crimen se produjo en contexto de violencia de género ya que el tipo de agresión que Di Césare ejerció sobre González evidenció la asimetría de poder propia de la violencia de género. Para los supremos, tampoco había relación formal entre víctima y victimario.
. En 2022, la Suprema Corte de Justicia volvió a tratar el caso y en un fallo denominado de Casación Horizontal, los supremos confirmaron la validez del agravante femicidio, lo que llevó a la defensa técnica de Andrés Di Césare a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.