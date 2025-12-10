Femicidio: quién es el juez federal de Mendoza que puede sentar precedente en la Corte nacional

Gustavo Castiñeira de Dios-Juez Federal Gustavo Castiñeira de Dios, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, fue llamado por sorteo para completar la Corte Suprema en el caso de femicidio de Julieta González.

El mendocino llamado a resolver el caso de femicidio en la Corte

Gustavo Castiñeira de Dios llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hace 8 años a propuesta del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y encarnó, junto con Olga Arrabal, Alfredo Porras, Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro, la renovación de la cúpula de la Justicia Federal de Mendoza tras una ola de renuncias y destituciones de jueces "de la dictadura".

Antes, fue subsecretario de Justicia de Mendoza entre 2006 y 2007, durante la gobernación de Julio Cobos, y dejó su impronta en el proceso político que derivó en la construcción de la cárcel Almafuerte.

El camarista federal Gustavo Castiñeira de Dios es abogado y se formó en la Universidad de Mendoza. Ejerce la docencia.

El caso de femicidio que sentará precedente

. Julieta González fue asesinada el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo, desfigurado por golpes y semienterrado, fue hallado 5 días después en Cacheuta.

. En 2019, un Tribunal Penal condenó a Andrés Di Césare a 18 años de cárcel por el delito de homicidio simple. Descartó que se hubiera tratado de un femicidio al considerar que no había relación formal entre víctima y victimario.

Andrés Di Césare.jpg Andrés Di Césare, sentenciado a perpetua por el femicidio de Julieta González por 2 fallos de la Corte de Mendoza.

. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó sin efecto la sentencia anterior, resolvió que se había tratado de un femicidio y sentenció a Di Césare a prisión perpetua.

Fue bajo el argumento de que el crimen se produjo en contexto de violencia de género ya que el tipo de agresión que Di Césare ejerció sobre González evidenció la asimetría de poder propia de la violencia de género. Para los supremos, tampoco había relación formal entre víctima y victimario.

. En 2022, la Suprema Corte de Justicia volvió a tratar el caso y en un fallo denominado de Casación Horizontal, los supremos confirmaron la validez del agravante femicidio, lo que llevó a la defensa técnica de Andrés Di Césare a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.