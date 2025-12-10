El Estado argentino fue condenado por no esclarecer un doble crimen en Mendoza hace 25 años

Familiares de las víctimas fueron representadas por el abogado Carlos Varela Álvarez en los Tribunales Internacionales.

Mendoza – Policias y bomberos rescatan despojos de Zambrano y Rodriguez El 4 de julio de 2000 se produjo el hallazgo de los cadáveres de Zambrano y Rodríguez en Los Barrancos: la CIDH condenó al país.

Zambrano y Rodríguez: desaparición, muerte e impunidad

Cuando fueron vistos vivos por última vez, José Zambrano (28) y Pablo Rodríguez (25) iban a reunirse con policías. El primero de ellos era informante, se supo. Era marzo de 2000.

Nunca volvieron a sus casas por lo que las familias denunciaron las desapariciones. Roberto Iglesias gobernaba Mendoza y Leopoldo Orquín era ministro de Seguridad. Se ofreció recompensa en dinero a cambio de datos certeros.

El 4 de julio de 2000, los cadáveres mutilados de José Zambrano y Pablo Rodríguez fueron hallados semienterrados en la zona de Los Barrancos, en Godoy Cruz, gracias al dato aportado por el puestero José Luis Robertson, quien cobró los $40 mil ofertados.

Zambrano había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. Su amigo, dos: en la cabeza y el pecho. Los habían golpeado salvajemente.

El Peugeot 205 de Zambrano fue hallado 4 días después de las denuncias por las desapariciones. Los peritos forenses detectaron manchas de sangre y huellas.

La investigación judicial estuvo a cargo del juez de instrucción Rafael Escot, quien detuvo y mandó a juicio al policía Felipe Gil Fernández y al civil Mario Díaz.

Al final del debate oral y público, la Séptima Cámara del Crimen los absolvió por el beneficio de la duda y los liberó. Gil Fernández le hizo un juicio al Estado y lo ganó por una cifra varias veces millonaria.