El actor de una serie que en la vida real cometió el crimen de una anciana pero murió en el ataque

crimen actor johnny lewis 3 El actor y la víctima del crimen fatal en Los Ángeles.

El crimen que sacudió Hollywood

Johnny Lewis tenía 28 años y una carrera que parecía prometedora. Había participado de las dos primeras temporadas de Sons of Anarchy. Antes había trabajado en series como The O.C. y Smallville. Pero detrás de la sonrisa y los ojos azules había una espiral de adicciones, problemas mentales y violencia que nadie logró detener.

En 2011, Johnny Lewis ya acumulaba antecedentes penales: intento de robo y tenencia de drogas. En febrero de 2012 fue condenado a prisión, pero salió en libertad condicional en septiembre, apenas días antes del crimen.

Según sus abogados y su familia, el actor sufría un trastorno bipolar no diagnosticado ni tratado adecuadamente y consumía con frecuencia metanfetamina y una peligrosa mezcla sintética conocida como “2C-E” o “Europa”, una droga de diseño que provoca alucinaciones extremas y episodios psicóticos violentos.

El fatídico día, Johnny Lewis vivía en una casa propiedad de Catherine Davis, una viuda de 81 años conocida en el barrio por alquilar habitaciones a artistas y jóvenes con problemas. La mujer vivía en la planta baja con su gato siamés, mientras que el actor ocupaba una habitación en el ático con acceso al techo.

crimen actor johnny lewis La casa donde ocurrió el crimen de la mujer anciana.

A media mañana, los vecinos escucharon gritos desgarradores. Un pintor encontró a Johnny Lewis sin remera, cubierto de sangre, golpeando brutalmente a Catherine Davis en el piso. El actor lo atacó con una tabla de madera y una botella rota. Los testigos lo describieron “como poseído”, con una fuerza sobrehumana y sin responder a ninguna palabra.

Cuando la policía de Estados Unidos llegó al lugar del crimen, encontró el cuerpo sin vida de Catherine Davis. El gato de la anciana también había sido destrozado. Johnny Lewis yacía muerto en la entrada de la casa, con fracturas múltiples en cráneo y extremidades. La autopsia reveló que había caído desde una altura de unos 9 metros.

Los investigadores reconstruyeron el crimen: el actor, en pleno delirio psicótico, asesinó primero al gato, luego atacó a la mujer cuando ésta intentó intervenir y, en un estado de paranoia, subió al techo creyendo que alguien lo perseguía. Allí perdió el equilibrio o decidió saltar.