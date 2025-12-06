Encontraron a un hombre muerto en carril Rodriguez Peña de Godoy Cruz y la Justicia investiga motivos

El caso comenzó con un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un hombre tirado en la calle, aparentemente en estado de ebriedad. Cuando el personal policial llegó al lugar, constató que el individuo ya no tenía signos vitales.

Movil policial.jpg El caso ocurrió anoche cerca de las 23 en las inmediaciones del carril Rodriguez Peña, en el sector que pertenece a Godoy Cruz. Google Street View

Preguntas que no se han podido responder acerca de este crimen

Al lugar también arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó el fallecimiento y advirtió una herida cortante en el cuero cabelludo, en la zona posterior de la cabeza de la víctima. Según las primeras observaciones médicas, la lesión habría sido provocada por un elemento contuso o punzante.