Un hombre fue encontrado muerto este viernes por la tarde en plena calle, en el departamento de Godoy Cruz, y la Justicia intenta determinar cómo se produjo el fallecimiento. El hecho ocurrió poco después de las 19.30 en la calle Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte.
Encontraron a un hombre muerto en carril Rodriguez Peña de Godoy Cruz y la Justicia investiga motivos
Fue hallado sin vida en Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte. Tenía una herida en la cabeza y aún no fue identificado
El caso comenzó con un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un hombre tirado en la calle, aparentemente en estado de ebriedad. Cuando el personal policial llegó al lugar, constató que el individuo ya no tenía signos vitales.
Preguntas que no se han podido responder acerca de este crimen
Al lugar también arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó el fallecimiento y advirtió una herida cortante en el cuero cabelludo, en la zona posterior de la cabeza de la víctima. Según las primeras observaciones médicas, la lesión habría sido provocada por un elemento contuso o punzante.
El fallecido es un hombre que, hasta el momento, no fue identificado. Los investigadores trabajan para establecer si la herida está vinculada directamente con la muerte o si se trató de una caída u otra situación previa. La escena fue preservada para la realización de las pericias correspondientes y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.
Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se aguarda el avance de las actuaciones judiciales para esclarecer qué ocurrió en ese tramo de la calle Azcuénaga y si hubo participación de terceras personas.