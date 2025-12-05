Sergio Mariano Nacenta (59) era un empresario ganadero radicado en una zona rural de San Juan. A mediados de septiembre pasado, apareció sin vida en el interior de su camioneta en Las Heras. La investigación por el crimen supone que hubo una emboscada romántica previa y ahora un juez ordenó que el principal y único sospechoso continúe preso.
Una emboscada romántica y testigos amenzados: las claves por el crimen de un empresario
Una juez dictó la prisión preventiva contra el único sospechoso del crimen de Mariano Nacenta (59), el empresario sanjuanino baleado en Las Heras
Matías Exequiel Alonso, de 32 años y conocido como Mati Mati en la zona de El Algarrobal, fue detenido e imputado al día siguiente del crimen. Para la fiscal Andrea Lazo fue la persona que le disparó al empresario al intentar robarle su camioneta.
El sospechoso del crimen en Las Heras está imputado por homicidio criminis causa y robo en tentativa. Arriesga una pena de prisión perpetua. Este viernes, tal como pidió la Fiscalía, el juez Gabriel Bragagnolo le dictó la prisión preventiva y ordenó que continúe alojado en la cárcel mientras avanza la investigación.
El barrio amenazado tras el crimen
La fiscal enumeró diversas pruebas que tiene a esta altura de la causa para sostener que el Mati Mati fue la persona que le disparó por la espalda a Sergio Nacenta en las primeras horas del 20 de septiembre pasado. Hay un puñado de testigos radicados en El Algarrobal que lo han señalado como el asesino.
De hecho, a los pocos minutos de haber encontrado la camioneta Toyota Hilux chocada en la banquina y el cadáver del empresario sanjuanino, los vecinos ya comentaban que el Mati Mati era quien había perpetrado el crimen.
El sospechoso era fácil de reconocer. Tiene varios tatuajes en todo el cuerpo, incluído una ametralladora AK-47 en su rostro. También varias entradas y salidas de la cárcel. Pero los testimonios señalaron que tenían un modus operandi para cometer robos en El Algarrobal: mujeres contactaban a las víctimas para pactar un encuentro romántico y luego los emboscaban.
De hecho, los testigos señalaron que Sergio Nacenta iba hablando por teléfono celular con una mujer que lo estaba guiando hacia esa zona de Las Heras aquella noche. Incluso, una persona declaró que vio al Mati Mati caminar con su hijastra de 14 años hacia la camioneta y luego salir corriendo tras escucharse el disparo. En esa secuencia, el sospechoso habría dicho "¿qué se pensó que se iba a coger a una menor?".
En el teléfono celular del empresario sanjuanino se encontraron conversaciones por redes sociales y Whatsapp que están siendo analizadas pero que se referían al presunto encuentro romántico que iba a tener esa noche, para lo cual había viajado desde la localidad sanjuanina de Pocitos. El hombre solía venir a Mendoza por motivos laborales.
Además del expediente por el crimen, se abrieron otras causas para investigar presuntas amenazas a los habitantes del lugar que han declarado en contra del Mati Mati. Incluso, algunos testigos mencionaron que les ofrecieron dinero para cambiar su versión y favorecer al sospechoso.