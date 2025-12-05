Una emboscada romántica y testigos amenzados: las claves por el crimen de un empresario

Matias Alonso crimen El sospechoso del crimen del empresario sanjuanino.

El barrio amenazado tras el crimen

La fiscal enumeró diversas pruebas que tiene a esta altura de la causa para sostener que el Mati Mati fue la persona que le disparó por la espalda a Sergio Nacenta en las primeras horas del 20 de septiembre pasado. Hay un puñado de testigos radicados en El Algarrobal que lo han señalado como el asesino.

De hecho, a los pocos minutos de haber encontrado la camioneta Toyota Hilux chocada en la banquina y el cadáver del empresario sanjuanino, los vecinos ya comentaban que el Mati Mati era quien había perpetrado el crimen.

El sospechoso era fácil de reconocer. Tiene varios tatuajes en todo el cuerpo, incluído una ametralladora AK-47 en su rostro. También varias entradas y salidas de la cárcel. Pero los testimonios señalaron que tenían un modus operandi para cometer robos en El Algarrobal: mujeres contactaban a las víctimas para pactar un encuentro romántico y luego los emboscaban.

image La camioneta donde encontraron a la víctima del crimen.

De hecho, los testigos señalaron que Sergio Nacenta iba hablando por teléfono celular con una mujer que lo estaba guiando hacia esa zona de Las Heras aquella noche. Incluso, una persona declaró que vio al Mati Mati caminar con su hijastra de 14 años hacia la camioneta y luego salir corriendo tras escucharse el disparo. En esa secuencia, el sospechoso habría dicho "¿qué se pensó que se iba a coger a una menor?".

En el teléfono celular del empresario sanjuanino se encontraron conversaciones por redes sociales y Whatsapp que están siendo analizadas pero que se referían al presunto encuentro romántico que iba a tener esa noche, para lo cual había viajado desde la localidad sanjuanina de Pocitos. El hombre solía venir a Mendoza por motivos laborales.

Además del expediente por el crimen, se abrieron otras causas para investigar presuntas amenazas a los habitantes del lugar que han declarado en contra del Mati Mati. Incluso, algunos testigos mencionaron que les ofrecieron dinero para cambiar su versión y favorecer al sospechoso.