Imputaron por homicidio al detenido por el asesinato de un empresario sanjuanino en Mendoza

Paso Hondo y Recuero hombre muerto La zona de Las Heras en la que fue encontrado el cuerpo del empresario sanjuanino asesinado.

Quién era el sanjuanino asesinado en Las Heras

Sergio Mariano Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años, era productor agrícola.

Nacenta vivía en la localidad de Pocito. Por lo que se puede ver en redes, se dedicaba a la venta de semillas y a la producción agrícola. Además, tenía campos en la provincia de San Luis.

No se tienen datos precisos acerca de qué hacía Nacenta en Mendoza, pero las pesquisas dan cuenta de que podría haber estado en una zona de Las Heras, porque tenía que encontrarse con una persona conocida, que lo habría citado en el lugar.

Lo extraño es que dentro de la camioneta Toyota Hilux en la que fue hallado su cadáver, estaban los papeles, por lo que fue fácilmente identificado. El vehículo estaba intacto aunque con los golpes propios de haber caído a una cuneta.

En cuanto al detenido, se supo que tendría 32 años y un amplio prontuario policial. Su detención se dio tras el allanamiento de una vivienda en el barrio Santo Tomás de Aquino, de El Algarrobal y en la redada, se le secuestraron algunos elementos de importancia para la causa.

La investigación la lidera Andrea Lazo, fiscal de la unidad de Homicidios y Violencia Institucional.