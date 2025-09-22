Inicio Policiales Ministerio Público Fiscal
Investigación

Imputaron por homicidio al detenido por el asesinato de un empresario sanjuanino en Mendoza

Al detenido lo acusan de homicidio criminis causa. La Justicia trata de establecer cuál fue el móvil del asesinato

Por UNO
Sergio Nacenta

Sergio Nacenta, el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza.

Foto: Redes sociales

El Ministerio Público Fiscal informó este lunes que el detenido como presunto autor del asesinato de un empresario sanjuanino ocurrido el fin de semana quedó imputado por homicidio criminisa causa, es decir por matar para ocultar otro delito.

La persona aprehendida vinculada con la investigación por la muerte de Sergio Mariano Nacenta fue identificada como Matías Exequiel Alonso Jara.

Desde el órgano judicial indicaron que no adelantarán públicamente ninguna hipótesis para no afectar la investigación. La carátula de la causa es "homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa".

Paso Hondo y Recuero hombre muerto
La zona de Las Heras en la que fue encontrado el cuerpo del empresario sanjuanino asesinado.

La zona de Las Heras en la que fue encontrado el cuerpo del empresario sanjuanino asesinado.

Quién era el sanjuanino asesinado en Las Heras

Sergio Mariano Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años, era productor agrícola.

Nacenta vivía en la localidad de Pocito. Por lo que se puede ver en redes, se dedicaba a la venta de semillas y a la producción agrícola. Además, tenía campos en la provincia de San Luis.

No se tienen datos precisos acerca de qué hacía Nacenta en Mendoza, pero las pesquisas dan cuenta de que podría haber estado en una zona de Las Heras, porque tenía que encontrarse con una persona conocida, que lo habría citado en el lugar.

Lo extraño es que dentro de la camioneta Toyota Hilux en la que fue hallado su cadáver, estaban los papeles, por lo que fue fácilmente identificado. El vehículo estaba intacto aunque con los golpes propios de haber caído a una cuneta.

En cuanto al detenido, se supo que tendría 32 años y un amplio prontuario policial. Su detención se dio tras el allanamiento de una vivienda en el barrio Santo Tomás de Aquino, de El Algarrobal y en la redada, se le secuestraron algunos elementos de importancia para la causa.

La investigación la lidera Andrea Lazo, fiscal de la unidad de Homicidios y Violencia Institucional.

Temas relacionados:

Te puede interesar