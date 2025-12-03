Un joven argentino de 34 años mató a cuchillazos a su pareja, también argentina y de 29 años, en un dramático crimen que se registró en la tarde del martes en la ciudad española de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Un crimen escalofriante: discutió con su pareja, la mató a cuchillazos y se quitó la vida
El lamentable crimen sucedió en España, involucra a dos argentinos, estaban en proceso de separación y tenían un hijo de dos años.
El trágico suceso se produjo en España, en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en la zona de Carolinas Altas, donde el hombre atacó a su esposa, asestándole una decena de puñaladas, y luego se quitó la vida ahorcándose en el balcón.
Un familiar, también de nacionalidad argentina, se encontró con los dos cuerpos al llegar al lugar y de inmediato dio aviso a la Policía Nacional, aunque al arribar el personal de la fuerza, ambos ya habían fallecido.
Un crimen que conmociona por cómo se dieron los hechos
Los dos integrantes de la pareja estaban en proceso de separación, según señalaron los allegados en España, aunque seguían viviendo en el mismo hogar.
Ambos eran padres de un menor de dos años, quien por el momento quedó a cargo de un familiar tras el crimen.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó que no se habían registrado denuncias previas de la mujer por hechos de estas características.