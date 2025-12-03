Un crimen escalofriante: discutió con su pareja, la mató a cuchillazos y se quitó la vida

El trágico suceso se produjo en España, en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en la zona de Carolinas Altas, donde el hombre atacó a su esposa, asestándole una decena de puñaladas, y luego se quitó la vida ahorcándose en el balcón.

Un familiar, también de nacionalidad argentina, se encontró con los dos cuerpos al llegar al lugar y de inmediato dio aviso a la Policía Nacional, aunque al arribar el personal de la fuerza, ambos ya habían fallecido.