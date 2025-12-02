Un crimen y el peor final: un niño de 10 años murió por asfixia y su amigo de 16 se entregó a la Policía

Luego, desapareció y no hubo noticias de su paradero hasta que se entregó voluntariamente a las autoridades. Los oficiales, por su parte, concurrieron a la casa, ingresaron y hallaron muerto al niño, mientras que sus familiares despertaron.

crimen-tucuman-niño

Asesinado en Tucumán: a la espera de la situación procesal

Peritos de la Policía Científica de Tucumán realizaban análisis de rigor en la escena y el implicado se encuentra en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) a la espera del futuro de su situación procesal por ser el autor del chico asesinado.

El fiscal Pedro Gallo, quien interviene en el caso, sospecha que el niño fue víctima de asfixia, pero aguardaba el resultado de la autopsia, la cual será clave para el avance de las pesquisas sobre el presunto crimen.

Según infirmó La Gaceta de Tucumán y de acuerdo a los primeros datos reconstruidos desde la escena, el adolescente sospechado habría regresado a su casa alrededor de las 7 de la mañana y, visiblemente alterado, le dijo a su madre que había “cometido un error”. Acto seguido se retiró del domicilio, apagó su celular y no volvió a ser visto. Horas más tarde se entregó por el crimen.

crimen-niño-tucuman

Además, investiga si el adolescente de 16 años padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende sus actos.