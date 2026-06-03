Donde debería ser uno de los lugares más seguros, terminó ocurriendo todo lo contrario. Una comisaría en las afueras de Buenos Aires se convirtió en el escenario de un feroz tiroteo que derivó en el crimen de un policía y también de un delincuente.
El motivo que desató un tiroteo adentro de una comisaría que terminó en el doble crimen de un policía y un delincuente
Un policía de 33 años se convirtió en la víctima del crimen dentro de la propia dependencia policial donde trabajaba
El policía y el delincuente fallecieron el martes pasado tras protagonizar un feroz tiroteo que se originó dentro de la comisaría de la localidad de Open Door, partido de Luján, ubicada en el oeste bonaerense, a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
El sangriento episodio se produjo en la comisaría 3 de Open Door, durante el cual también terminó herido otro efectivo policial, quien se encuentra fuera de peligro según informaron fuentes oficiales.
El crimen en la comisaría
Un sujeto, identificado como Alex Ezequiel Romero, quien tenía pedido de detención por el delito amenazas en el Juzgado de Garantías 1 de Mercedes fue trasladado a la seccional policial y una vez allí, habría extraído un arma de fuego.
Con la pistola en sus manos, el delincuente comenzó a disparar e hirió a dos efectivos policiales: uno en la cabeza y otro en la mano. En tanto, otra versión indica que el malviviente le quitó el arma reglamentaria a uno de los agentes. Todo esto está sujeto a investigación tras el doble crimen.
El policía Neri Churquina, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde llegó con vida pero en estado crítico, aunque falleció poco después como consecuencia del balazo que había recibido en el cráneo, mientras que el delincuente fue abatido por el subayudante Agustín Larravide que también estaba en el lugar del hecho.
El crimen generó un importante despliegue policial en la zona, mientras que los peritos ya comenzaron a trabajar para establecer cómo se produjo el incidente, aunque para ello el testimonio del agente que sobrevivió al ataque será fundamental.