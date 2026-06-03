El motivo que desató un tiroteo adentro de una comisaría que terminó en el doble crimen de un policía y un delincuente

crimen policia buenos aires El policía que fue víctima del crimen en Buenos Aires.

El crimen en la comisaría

Un sujeto, identificado como Alex Ezequiel Romero, quien tenía pedido de detención por el delito amenazas en el Juzgado de Garantías 1 de Mercedes fue trasladado a la seccional policial y una vez allí, habría extraído un arma de fuego.

Con la pistola en sus manos, el delincuente comenzó a disparar e hirió a dos efectivos policiales: uno en la cabeza y otro en la mano. En tanto, otra versión indica que el malviviente le quitó el arma reglamentaria a uno de los agentes. Todo esto está sujeto a investigación tras el doble crimen.

crimen policia buenos aires 3 El policía Neri Churquina, de 33 años, víctima del crimen.

El policía Neri Churquina, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde llegó con vida pero en estado crítico, aunque falleció poco después como consecuencia del balazo que había recibido en el cráneo, mientras que el delincuente fue abatido por el subayudante Agustín Larravide que también estaba en el lugar del hecho.

El crimen generó un importante despliegue policial en la zona, mientras que los peritos ya comenzaron a trabajar para establecer cómo se produjo el incidente, aunque para ello el testimonio del agente que sobrevivió al ataque será fundamental.