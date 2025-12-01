Crimen escalofriante: descuartizó a su esposo y preparó un menú más que especial

Omaima-Aree-Nelson-crimen

Crimen atroz

De acuerdo con los peritos, el 28 de noviembre de 1991, Omaima atacó a su esposo utilizando tijeras, provocándole lesiones punzantes y cortantes en el pecho y el abdomen. Aunque Nelson intentó defenderse, ella lo remató golpeándolo con una plancha, causándole la muerte.

Entonces comenzó su plan de encubrimiento del crimen:

Descuartizó el cuerpo en la cocina.

Hirvió las manos para eliminar huellas dactilares.

Congeló la cabeza para extraer los dientes.

Preparó partes del cuerpo: según un psiquiatra forense, cocinó las costillas con salsa barbacoa, glaseó la carne y llegó a morderla.

La investigación determinó que también tenía la intención de castrar el cuerpo.

El plan de violencia se quebró cuando Omaima pidió ayuda a dos de sus exnovios para deshacerse de los restos. Uno de ellos no toleró lo que hacía y sabía, ante esto denunció la situación con un llamado al 911.

El 1 de diciembre, la policía de los Estados Unidos halló restos humanos en el automóvil de Nelson, quien ya era buscado por paradero desconocido. Al allanar la vivienda, encontraron más evidencias en el refrigerador. Aree fue detenida de inmediato.

Omaima-Aree-Nelson

El juicio y la condena por el crimen

Durante el juicio por el brutal crimen, Omaima intentó sostener una defensa basada en supuestos abusos y malos tratos cometidos por Nelson. Sin embargo, su versión no logró convencer al jurado ni al fiscal del condado de Orange, Randy Pawloski.

Tras seis días de deliberación, el jurado de Estados Unidos la declaró culpable de homicidio en segundo grado. El juez Robert Fitzgerald la condenó a 27 años a prisión perpetua.

crimen-Omaima-Aree-Nelson

En 2006 se le negó la libertad condicional y volvió a recibir otro revés judicial en 2011. Quienes evaluaron su caso afirmaron que continuaba siendo peligrosa para sí misma y para terceros, que no asumía responsabilidad por sus actos y que no sería una ciudadana productiva fuera de la cárcel. A pesar de haberse vuelto a casar desde prisión, mantiene su inocencia y niega haber consumido partes del cuerpo de su esposo. En 2026 tendrá nuevamente la posibilidad de solicitar la libertad condicional.