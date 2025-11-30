Condenaron a 24 años de cárcel al Pelado Sáez por el doble crimen de sus vecinos

hector maldonado y daniel mamani crimen tunuyan.jpg Héctor Maldonado y Daniel Mamaní, las víctimas del doble crimen en Tunuyán.

La discusión vecinal que derivó en un doble crimen

El hecho ocurrió en la tarde noche del martes 18 de julio de 2023 en un terreno donde viven varias familias en calle Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, en la zona de Cuadro de la Estación, Tunuyán. En la parte del frente vive Juan Pelado Sáez, mientras que en el sector trasero vive una joven. Aproximadamente a esa hora se dirigió hasta el lugar la expareja de la mujer para llevarle leña, según refirieron los testigos.

El chico se cruzó con el Pelado Sáez, con quien evidentemente tenían problemas de vieja data. Este último empuñó un arma de fuego y le recriminó: "¿Te acordás que hace dos años vos me amenazaste?". El joven, con temor ante la amenaza, trató de calmar la situación y se retiró del lugar. Sin embargo, minutos después llegó su padre, Héctor Maldonado, para encararlo al agresor. Pero Sáez ya no se encontraba en su casa, sino que había previsto al situación y se escondió entre unos árboles ubicado a pocos metros.

Juan Oscar Sáez 2.jpg

Aprovechó que Héctor Maldonado estaba desprevenido, le efectuó 7 disparos que impactaron la mayoría de ellos en el tórax y uno restante en la cabeza, por lo que perdió la vida en el acto.

Al escuchar la situación, Daniel Mamaní salió para ver lo que ocurría e intentó hacer que el asesino desistiera de su accionar. Sin embargo, se encontró con su vecino fuera de sí y armado, por lo que salió corriendo pero cayó a los pocos metros tras recibir 2 disparos por la espalda.

Tras cometer el doble crimen, el Pelado Sáez se subió a su moto y huyó en dirección desconocida. El vehículo fue encontrado horas después tras algunos rastrillaje que se realizaron en San Carlos, donde vive parte de su familia. El sospechoso se mantuvo prófugo hasta que se entregó 3 días después.