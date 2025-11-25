Confirmaron que seguirá en la cárcel la descuartizadora de Guaymallén tras una audiencia

La mujer es la principal apuntada por el asesinato en la calle Adolfo Calle al 1900. Adriana Valeria Suarez quedó detenida momentos después de que los investigadores irrumpieran en su domicilio con una orden judicial.

Todavía con la causa en marcha y atentos a lo que las pericias determinen, en principio se la acusa de matar, descuartizar y prender fuego en un horno el cadáver de un hombre, aparentemente inquilino en esa vivienda.

Google Maps Adriana Suárez 4.jpg Adriana Suarez tenía prisión domiciliaria desde el 2020 pero la incumplía constantemente hasta tal punto de que quedó escrachada en Google Maps.

Uno de los datos más escalofriantes tiene que ver con la escena que hallaron los efectivos ya dentro de la casa de Dorrego, que tenía pedazos de cuerpo humano quemados en una parrilla y un baño de sangre total. La víctima fue identificada como César Rodas de 41 años.

A partir de la información brindada por la Policía, fue un hombre de 36 años quien alertó a las autoridades en la Comisaría 44 de Guaymallén y dijo que la presunta asesina le había enviado por WhatsApp fotos de un torso descuartizado y parcialmente quemado.

Fue allí cuando los policías llegaron al domicilio y se encontraron con la escena de un cuerpo desmembrado, quemado, humo y claramente un olor desagradable que se había apoderado de la vivienda. Todo en presencia de las hijas de la acusada.

La detenida posee desde 2012 antecedentes judiciales y condenas. Según testimonios de los presentes, al irrumpir la Policía en su casa y comprobar la presencia del cuerpo descuartizado, la mujer dijo que el hombre muerto era su inquilino y que había intentado abusar de una de sus hijas. La mujer gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, medida que fue revocada inmediatamente después del crimen.