La muerte de la pareja encontrada en una habitación de un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en Córdoba, en la madrugada del domingo, tenía antecedentes de acontecimientos violentos y hasta existía una perimetral de acercamiento ordenada por la Justicia.
Horror en el hotel alojamiento: cómo murió la pareja encontrada en una habitación
El hombre de 27 años y la mujer de 47 fueron hallados sin vida por personal de limpieza del establecimiento cuando ya se había cumplido el tiempo de estadía y no respondían a los llamados del conserje del hotel alojamiento Ruta 38, ubicado en la zona urbana de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla.
Luego de que los empleados del albergue le comunicaron al conserje que la puerta de la habitación estaba trabada, este, tras golpear en varias oportunidades, abrió la puerta con mucho esfuerzo ayudado por los empleados y se encontró con la escena terrorífica.
Según datos que fueron revelados a la prensa local, la cama estaba colocada de forma intencional, aparentemente parada para imposibilitar la apertura de la puerta, por lo que el conserje y el personal de limpieza tuvieron que hacer fuerza para poder ingresar y encontrarse con un panorama que jamás imaginaron dentro de la habitación.
El encargado del establecimiento halló el cuerpo del hombre de 27 años colgado con las sábanas de la cama, en el piso de la habitación, mientras que el cadáver de la mujer se encontraba también en el piso y cerca de ella un celular con signos de haber sido destruido.
Fuentes de la investigación confirmaron que había denuncias previas de violencia de género y que estaba vigente una restricción perimetral de la Justicia que impedía el acercamiento entre ellos.
Un vocero de la Unidad Fiscal interviniente relató que “en este estadio inicial de la investigación, la principal hipótesis de trabajo es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, lo que se encuentra sujeto a la confirmación de las pericias y demás diligencias en curso”.
Reportes de la prensa local indicaban además que la pareja tenía una relación desde hacía un año y había radicado denuncias por violencia y amenazas, lo que derivó en la perimetral ordenada por la Justicia.
En las próximas horas se conocerán los resultados de la operación de autopsia a ambos cuerpos, mientras se realizan análisis del celular para tratar de confirmar la hipótesis del caso.