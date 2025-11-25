Horror en el hotel alojamiento: cómo murió la pareja encontrada en una habitación.

Pareja hotel horror

Según datos que fueron revelados a la prensa local, la cama estaba colocada de forma intencional, aparentemente parada para imposibilitar la apertura de la puerta, por lo que el conserje y el personal de limpieza tuvieron que hacer fuerza para poder ingresar y encontrarse con un panorama que jamás imaginaron dentro de la habitación.

El encargado del establecimiento halló el cuerpo del hombre de 27 años colgado con las sábanas de la cama, en el piso de la habitación, mientras que el cadáver de la mujer se encontraba también en el piso y cerca de ella un celular con signos de haber sido destruido.

Fuentes de la investigación confirmaron que había denuncias previas de violencia de género y que estaba vigente una restricción perimetral de la Justicia que impedía el acercamiento entre ellos.

Un vocero de la Unidad Fiscal interviniente relató que “en este estadio inicial de la investigación, la principal hipótesis de trabajo es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, lo que se encuentra sujeto a la confirmación de las pericias y demás diligencias en curso”.

Reportes de la prensa local indicaban además que la pareja tenía una relación desde hacía un año y había radicado denuncias por violencia y amenazas, lo que derivó en la perimetral ordenada por la Justicia.

En las próximas horas se conocerán los resultados de la operación de autopsia a ambos cuerpos, mientras se realizan análisis del celular para tratar de confirmar la hipótesis del caso.