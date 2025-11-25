Un accidente en la Ruta 7 entre un auto y un camión generó el corte de tránsito en Uspallata

accidente ruta 7 uspallata (1)

El choque en la Ruta 7

Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad ni brindaron detalles sobre las causas del choque.

Pero se comunicó que en el auto viajaba una pareja que al salir del Túnel 9 se le corrió el rodado e impactaron de costado con un camión. Al parecer, sólo el vehículo sufrió daños.

A raíz del accidente, se recomendó circular con precaución por la zona en sentido Mendoza-Uspallata. Alrededor de las 20, se liberó el tránsito una vez que fueron retirarlos los rodados siniestrados del corredor internacional.