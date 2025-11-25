Un accidente entre un auto y un camión se registró este martes a la tarde en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1110, en el distrito Los Árboles, de Uspallata. El hecho, que ocurrió cerca de las 19.30, provocó la obstrucción de media calzada y requirió la intervención de personal de Gendarmería Nacional para ordenar el tránsito.
Un accidente en la Ruta 7 entre un auto y un camión generó el corte de tránsito en Uspallata
El accidente se registró antes de llegar al Túnel 9 en Uspallata. No hubo heridos de consideración a pesar del siniestro vial que ocurrió en la Ruta 7
A esa hora se informó que llovía con intensidad e incluso varios videos mostraban sectores de la Ruta 7 repletos de agua en esa localidad de alta montaña.
Personal del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería se desplazó hasta el lugar del incidente vial para realizar las tareas de prevención. Allí se implementó una modalidad de "by pass" para que los vehículos pudieran circular por la zona afectada.
El choque en la Ruta 7
Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad ni brindaron detalles sobre las causas del choque.
Pero se comunicó que en el auto viajaba una pareja que al salir del Túnel 9 se le corrió el rodado e impactaron de costado con un camión. Al parecer, sólo el vehículo sufrió daños.
A raíz del accidente, se recomendó circular con precaución por la zona en sentido Mendoza-Uspallata. Alrededor de las 20, se liberó el tránsito una vez que fueron retirarlos los rodados siniestrados del corredor internacional.