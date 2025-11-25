Accidente en la ruta 2: dos muertos, 44 heridos y el chofer del micro fue imputado.

Ruta micro heridos

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, destacó el funcionario judicial.

Además, indicó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro" y agregó: "No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado' por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte”, expresó el fiscal.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 de este martes y, según confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), dos personas murieron en el lugar.

Además resultaron heridas 44 pasajeros, de los cuales varios fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que otros recibieron atención médica en una carpa sanitaria instalada por autoridades sanitarias. De ellos, 9 pasajeros se encuentran internados en estado delicado en el HIGA de Mar del Plata.

En tanto, el conductor de la unidad fue trasladado a un centro de salud con golpes en su cuerpo, pero se encuentra fuera de peligro. El segundo chofer del ómnibus resultó ileso.

“En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”, indicó el fiscal.

Personal de Policía de Tránsito que se desempeña en la autopista 2, se hizo presente en el lugar para realizarle el examen de alcoholemia al chofer, que finalmente dio negativo.

Por último, el fiscal Vera Tapia explicó que “mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo, pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”.

Ruta micro sinistro

En el lugar del grave accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, con el apoyo de ambulancias de la empresa Aubasa y de los hospitales de la zona, que realizaron diversas tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.

De acuerdo a información surgida en el lugar del accidente, los pasajeros del micro iban a participar de un congreso sobre integración socio urbana, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu).

Se trata del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, en Mar del Plata, que fue suspendido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.