Dos mendocinos murieron en un trágico accidente en la Autopista Los Andes, en Chile, en el que también murió un brasileño radicado hace años en Chile, y dos menores terminaron internados.
Quiénes son los mendocinos que murieron en un trágico accidente en Chile
Un reconocido odontólogo mendocino es una de las víctimas fatales en este accidente que tuvo lugar en Chile a las 6.30 de este martes
El fatal accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este martes, a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Los Andes, cuando dos autos, un Fiat Cronos y un SUV chileno, chocaron de frente.
El choque entre los dos vehículos tuvo lugar a causa de una densa neblina que dificultaba la visión, lo que hizo que los conductores no pudieran evitar la tragedia.
Los mendocinos que viajaban en el Fiat Cronos son: Víctor Hugo Venturín, de 65 años; Elsa Torres, 64 años y dos chicos de 11 y 13 años, que serían sus nietos. El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú que tenía su consultorio en calle Palma de ese departamento.
En tanto, los menores que viajaban en el auto fueron trasladados a los hospitales de Los Andes y San Felipe, donde permanecen en grave estado.
Por el lado del otro vehículo, el conductor fue identificado como Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, quien vivía hace años en Chile, se desempeñaba en el Hospital San Francisco de Llay Llay, como matrón.
Según los carabineros chilenos, la familia mendocina había ingresado a Chile por el Complejo Los Libertadores y el accidente se produjo cuando uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó al otro.