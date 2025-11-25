Quiénes son los mendocinos que murieron en un trágico accidente en Chile

Los mendocinos que viajaban en el Fiat Cronos son: Víctor Hugo Venturín, de 65 años; Elsa Torres, 64 años y dos chicos de 11 y 13 años, que serían sus nietos. El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú que tenía su consultorio en calle Palma de ese departamento.

mendocinos muertos en chile Los dos mendocinos que murieron en un accidente en Chile.

En tanto, los menores que viajaban en el auto fueron trasladados a los hospitales de Los Andes y San Felipe, donde permanecen en grave estado.

Por el lado del otro vehículo, el conductor fue identificado como Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, quien vivía hace años en Chile, se desempeñaba en el Hospital San Francisco de Llay Llay, como matrón.

Según los carabineros chilenos, la familia mendocina había ingresado a Chile por el Complejo Los Libertadores y el accidente se produjo cuando uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó al otro.