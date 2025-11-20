Una joven que viajaba en moto con su pareja fue asesinada en Villa Madero, partido de La Matanza, por delincuentes que huían a toda velocidad tras asaltar una carnicería. El video que se volvió viral del accidente, muestra el momento exacto de la colisión en una esquina.
Video sensible e indignante: ladrones asaltaron una carnicería y terminaron matando a una chica en la huida
El golpe perpetrado por delincuentes terminó de la peor manera, con una chica muerta. El video del accidente que indigna
El violento episodio ocurrió a las 20:36 en la esquina de Rivera y Paunero. El ladrón que conducía un Fiat Siena blanco chocó contra la moto de la pareja, provocando que ambos jóvenes cayeran al pavimento de manera muy aparatosa.
Video del accidente
La secuencia del crimen
- Asalto previo: minutos antes del accidente, los delincuentes habían asaltado una carnicería ubicada en Pedernera y Rivera, de donde robaron la recaudación del día y un Peugeot 208 blanco.
- La huida: el Fiat Siena, junto con el Peugeot 208 (con otro integrante de la banda), escapaban a gran velocidad tras el robo.
- El choque fatal: en su huida, el Fiat Siena impactó contra la moto de las víctimas, causando la muerte de la joven.
El dueño de la carnicería reconoció ambos vehículos involucrados en el robo y el posterior incidente. El accidente fue registrado por una cámara de seguridad en la esquina de Paunero y Rivera.
Hasta la noche del miércoles no se había logrado detener a ningún sospechoso. Este incidente marca el segundo homicidio en el conurbano en menos de 24 horas, sumándose al caso de un joven de 21 años asesinado a balazos en la colectora sur de la autopista Riccheri, en el límite entre Ezeiza y Esteban Echeverría.