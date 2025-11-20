Video sensible e indignante: ladrones asaltaron una carnicería y terminaron matando a una chica en la huida

El violento episodio ocurrió a las 20:36 en la esquina de Rivera y Paunero. El ladrón que conducía un Fiat Siena blanco chocó contra la moto de la pareja, provocando que ambos jóvenes cayeran al pavimento de manera muy aparatosa.

Video del accidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jennydiserio/status/1991322218727452965&partner=&hide_thread=false Delincuentes asesinaron a una mujer de 47 años en Villa Madero. La víctima, Paola Lonzo, murió tras ser embestida en Paunero y Pintos mientras viajaba en moto junto a su pareja. Los 3 prófugos venían de un raid delictivo: primero robaron un Siena y, minutos después, un 208 blanco pic.twitter.com/xeqoIscqGe — Jenny Di Serio (@jennydiserio) November 20, 2025

La secuencia del crimen

Asalto previo: minutos antes del accidente , los delincuentes habían asaltado una carnicería ubicada en Pedernera y Rivera, de donde robaron la recaudación del día y un Peugeot 208 blanco.

, los delincuentes habían asaltado una carnicería ubicada en Pedernera y Rivera, de donde robaron la recaudación del día y un Peugeot 208 blanco. La huida: el Fiat Siena, junto con el Peugeot 208 (con otro integrante de la banda), escapaban a gran velocidad tras el robo.

El choque fatal: en su huida, el Fiat Siena impactó contra la moto de las víctimas, causando la muerte de la joven.

El dueño de la carnicería reconoció ambos vehículos involucrados en el robo y el posterior incidente. El accidente fue registrado por una cámara de seguridad en la esquina de Paunero y Rivera.