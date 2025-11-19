Abuso sexual: la directora de la escuela Lemos y una docente se tomaron licencia

De acuerdo a la versión de la pequeña, el hombre le habría tocado en reiteradas ocasiones sus partes íntimas y la habría penetrado -aunque los médicos forenses no constataron lesiones- y que luego era amenazada para que no cuente lo ocurrido.

La alumna brindó algunas características físicas del supuesto abusador y dijo que es capaz de reconocerlo. Por esta razón, la Fiscalía de Delitos Sexuales analiza la forma de realizar una rueda de reconocimiento de personas.

En el expediente por el abuso sexual hay 7 obreros que están identificados como los que estuvieron trabajando en la escuela de Corralitos durante esos días. De hecho, la fiscal María de las Mercedes Moya ya las tomó una declaración informativa, que es una forma de someterlos al proceso penal sin ser imputados en la causa.

El comunicado de la escuela sobre la denuncia

Desde la escuela Lemos publicaron un comunicado el martes aclarando su "compromiso inquebrantable con el esclarecimiento rápido de los hechos y la defensa irrestricta de la integridad de nuestros estudiantes".

La institución detalló que tras conocer la denuncia formal activaron de inmediato el protocolo correspondiente y se inició una investigación penal.

Además, aclararon que la escuela no cuenta con antecedentes de situaciones similares.

abuso sexual lemos guaymallén 2 La institución aseguró que la empresa que realizaba las refacciones no continuó trabajando luego de la denuncia.

Para asegurar el acompañamiento médico y psicológico de la niña y su familia, explicaron que intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) del hospital Notti.

Además, la Dirección de Primaria, la supervisión y la Dirección de Acompañamiento Escolar confirmaron que están trabajando con las familias.

Respecto a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento, la institución informó que la empresa constructora cesó sus tareas. La empresa entregó la nómina completa de su personal y está colaborando con la Justicia. También aclararon que la zona de obra contaba con un ingreso diferenciado y estaba aislada del sector escolar.

Finalmente, la escuela reiteró su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de abuso. Aseguraron que se aplicará la “máxima rigurosidad administrativa y jurídica” para la aplicación de sanciones definitivas una vez que la investigación concluya.