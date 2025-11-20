Martín Kerchner sobre la alianza con Allasino en Luján: "Todo es posible cuando hay ideas comunes"

Martín Kerchner en 7D Martín Kerchner dejó abierta la puerta a que Cambia Mendoza se termine aliando con Esteban Allasino del PRO para competir juntos en las elecciones de concejales en Luján.

Con un dejo de despecho, también aprovechó la oportunidad para recordar que "fueron ellos los que decidieron salir a través de un liderazgo que yo considero muy negativo y creo que eso está cambiando", en referencia al mismo Omar De Marchi que dejó aquella alianza enfrentado con Alfredo Cornejo y de hecho lo confrontó en las pasadas elecciones del 2023.

Y cerró: "Creo que eso es importante porque el mendocino no tiene que estar eligiendo entre los que piensan igual".

En el PRO de Esteban Allasino aún no dan señales de alianzas electorales

Pese a que los radicales dan sobradas muestras de que firmarían ya una alianza con Esteban Allasino para competir en las próximas elecciones a concejales y también hay gestos de los libertarios que comanda el diputado nacional Facundo Correa Llano, el jefe comunal lujanino aún no muestra las cartas con las que piensa jugar.

gabriel-pradines-mauricio-macri-esteban-allasinojpg.webp Al parecer en el PRO que integra el intendente Esteban Allasino están confiados en que el vecino los respaldará en las próximas elecciones de concejales en Luján, se alíen con quien se alíen.

En la mesa chica del PRO mendocino, en donde están Omar De Marchi, Gabriel Pradines (presidente partidario), Álvaro Martínez y el mismo Allasino están convencidos que los vecinos valoran positivamente la gestión del intendente y que por tanto lo respaldarán en las elecciones, vaya con quien vaya.

Y marcan un lema que no están dispuestos a abandonar: "Luján es innegociable", dicen porque saben que es el único reducto que gobierna el PRO desde hace más de 10 años y es el que mantiene vivo al partido en estas tierras.

A un mes de la fecha límite para la presentación de las alianzas electorales, que en este raro cronograma electoral deberán oficializarse el 24 de diciembre, los referentes del PRO se muestran en un estado zen, tranquilos y en paz, esperan las propuestas partidarias para elegir la que más les convenga.

"Por ahora hay muchas charlas, pero ninguna definición", responden casi en coro.