Sólo queda un mes para presentar las alianzas que competirán en las próximas elecciones de concejales en Luján y la rosca política está más activada que nunca. Todos se disputan la figura del intendente Esteban Allasino (PRO) porque lo ven triunfando en las urnas. Tanto es así que en Cambia Mendoza, según blanqueó Martín Kerchner, parecen abrirle la puerta para que retorne a la alianza de la que se fue hace tiempo, junto con el portazo que dio Omar De Marchi.
Martín Kerchner sobre la alianza con Allasino en Luján: "Todo es posible cuando hay ideas comunes"
El senador radical, Martín Kerchner, dejó abierta la puerta a una alianza entre Cambia Mendoza y Esteban Alllasino (PRO) para las próximas elecciones en Luján
En su paso por el programa Séptimo Día, el senador provincial radical habló de esa posibilidad, de olvidar viejos rencores y reproches y revivir una nueva versión de Cambia Mendoza.
"Todo es posible en la vida, en especial cuando hay ideas comunes, cuando hay temas de interés coprogramático. Sí hay puntos en comunes que originalmente nos tuvieron cerca, fuimos parte de un trabajo de programa", respondió el senador cornejista en alusión al tiempo en que el PRO integró la alianza Cambia Mendoza.
Con un dejo de despecho, también aprovechó la oportunidad para recordar que "fueron ellos los que decidieron salir a través de un liderazgo que yo considero muy negativo y creo que eso está cambiando", en referencia al mismo Omar De Marchi que dejó aquella alianza enfrentado con Alfredo Cornejo y de hecho lo confrontó en las pasadas elecciones del 2023.
Y cerró: "Creo que eso es importante porque el mendocino no tiene que estar eligiendo entre los que piensan igual".
En el PRO de Esteban Allasino aún no dan señales de alianzas electorales
Pese a que los radicales dan sobradas muestras de que firmarían ya una alianza con Esteban Allasino para competir en las próximas elecciones a concejales y también hay gestos de los libertarios que comanda el diputado nacional Facundo Correa Llano, el jefe comunal lujanino aún no muestra las cartas con las que piensa jugar.
En la mesa chica del PRO mendocino, en donde están Omar De Marchi, Gabriel Pradines (presidente partidario), Álvaro Martínez y el mismo Allasino están convencidos que los vecinos valoran positivamente la gestión del intendente y que por tanto lo respaldarán en las elecciones, vaya con quien vaya.
Y marcan un lema que no están dispuestos a abandonar: "Luján es innegociable", dicen porque saben que es el único reducto que gobierna el PRO desde hace más de 10 años y es el que mantiene vivo al partido en estas tierras.
A un mes de la fecha límite para la presentación de las alianzas electorales, que en este raro cronograma electoral deberán oficializarse el 24 de diciembre, los referentes del PRO se muestran en un estado zen, tranquilos y en paz, esperan las propuestas partidarias para elegir la que más les convenga.
"Por ahora hay muchas charlas, pero ninguna definición", responden casi en coro.