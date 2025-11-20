Diego Santilli gana peso político tras el DNU que reordena funciones del Gabinete

El DNU 825/2025 le encarga, además, la organización y control de actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos; la intervención en cuestiones de aguas interprovinciales y el desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera. Interior también será responsable de la protección y defensa de los derechos de las comunidades indígenas, así como de la asignación y control de recursos, becas y subvenciones deportivas.

El DNU estableció cambios en Seguridad

Por su parte, el Ministerio de Seguridad reforzará su rol de asistencia al Presidente en materia de seguridad interior, preservación de derechos y garantías, y política migratoria. Tendrá a su cargo la dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires. También coordinará acciones ante emergencias, tareas de control fronterizo, la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego, y políticas de migración y asilo para ciudadanos extranjeros.

El DNU entró en vigencia este jueves y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como establece la ley que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.