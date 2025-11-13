Diego Santilli agendó para este viernes su encuentro en Mendoza con Alfredo Cornejo

federico sturzenegger Otro ministro estará el viernes en Mendoza. Federico Sturzenegger, de Desregulación. Foto: Instagram Federico Sturzenegger

Santilli en busca de consenso para el Presupuesto 2026

Diego Santilli asumió con ministro del Interior el miércole aunque en los hechos ya había comenzado a actual como tal unos días antes. El Colorado, que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en los comicios de octubre no se sumará al Congreso, cuando se renueven las cámaras en diciembre próximo. Su decisión fue sumarse al equipo de gestión de Javier Milei.

En Mendoza, Santilli buscará seguir con lo que llamó "una semana a pleno", con encuentros para buscar apoyo para el Presupuesto 2026 que, de ser aprobado, será el primero del que dispondrá Milei luego de que en 2024 y 2025 no lograra el aval legislativo.

Además del Presupuesto, las conversaciones incluyen también las futuras reformas estructurales que quiere implementar el presidente Javier Milei, entre ellas la laboral, la impositiva y la del Código Penal.

Santilli continuará este jueves su ronda de reuniones con gobernadores y recibirá en Casa Rosada al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar en esos consensos para que se apruebe el Presupuesto 2026 en el Congreso.

Luego de su encuentro de este miércoles en Entre Ríos con el mandatario Rogelio Frigerio, el funcionario se verá mañana con Sáenz, otro de los gobernadores que la gestión libertaria cataloga como “aliado”.

No obstante, poco antes de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza (LLA) logró un claro triunfo, Sáenz había concurrido a las puertas de la Rosada y realizó allí una “guitarreada” para reclamar que el Gobierno atendiera los pedidos que había hecho en distintas reuniones con autoridades nacionales.

Tras esa pintoresca protesta, salió a atenderlo a la vereda el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, y luego el asesor presidencial Santiago Caputo lo hizo pasar a la Rosada.

La agenda de reuniones de Santilli con gobernadores seguirá el viernes con el viaje a Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo y, al día siguiente, se trasladará a Neuquén para hacer lo propio con Rolando Figueroa.

Las reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales se iniciaron la semana pasada en la Rosada con las visitas de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuaron con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

No se reunirá con Kicillof

Tras responder brevemente el pedido de reunión formulado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y y señala que “tomó nota” de la solicitud, Santilli finalmente descartó reunirse con Axel Kicillof.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse eco de una publicación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había compartido la solicitud formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

Horas más tarde, el ministro del Interior desalentó cualquier posibilidad de un encuentro con el gobernador de Buenos Aires.

“Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, Kicillof no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli en una conferencia de prensa conjunta tras la reunión.

Y agregó: “Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.

Fuentes: Noticias Argentinas y Ministerio del Interior.