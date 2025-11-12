Sturzenegger llega a Mendoza este viernes para exponer sobre la desregulación del vino

Con el nuevo esquema, el INV deja de supervisar directamente etapas como el cultivo, la cosecha, la elaboración y el transporte del vino, y se concentrará únicamente en verificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

El cambio marca un giro profundo en el modelo de control que rigió durante décadas a la vitivinicultura argentina. A partir de ahora, el organismo enfocará su rol en la trazabilidad y transparencia del vino que llega al mercado, asegurando que los productos sean aptos para el consumo y libres de adulteraciones.

carlos tizio INV Carlos Tizio, titular del INV.

Entre las modificaciones más destacadas, las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias, pasando a un sistema optativo. Los productores podrán gestionarlas por su cuenta o mediante entidades privadas, según sus estrategias comerciales y las exigencias de los distintos mercados.

El nuevo marco abarca toda la cadena vitivinícola, incluyendo productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, elaboradores de espumosos, fraccionadores, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.