Orrego se reunió con Santilli y le anticipó su apoyo al Presupuesto 2026

Además, el gobernador sanjuanino señaló que pudo conversar sobre las obras de infraestructura paralizadas desde la asunción de Milei y las calificó como importantes para la producción "cualquiera sea".

También aludió a la deuda que la Nación mantiene con su provincia por 28.000 millones de pesos y señaló que ese tema también se tocó en el encuentro.

Orrego anticipó que los legisladores de San Juan acompañarán el Presupuesto

Orrego además aclaró que los legisladores de San Juan acompañarán el Presupuesto "que proponga quien gobierna" y subrayó que es necesario contar con uno como "hoja de ruta que marca el camino".

Por otro lado, recalcó que el mejor aliado que puede tener el presidente Milei son los gobernadores porque, dijo, “tienen la misma responsabilidad administrativa, y en esto cuando los recursos son pocos, hay que administrar prioridades y lo mejor es hacerlo de manera conjunta”.

El mandatario sanjuanino destacó a Santilli, a quien conoce desde el Congreso y con quien generó un "buen vínculo y una relación de respeto" y remarcó la oportunidad de analizar con él "distintos temas que son transversales a diferentes provincias, y después se tratarán por jurisdicción”.

marcelo orrego 3 El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó que tiene un "buen vínculo" con el designado ministro del Interior, Diego Santilli.

Asimismo, planteó que le territorio argentino “tiene recursos naturales como la minería, que nos va a abrir puertas en uno de los desafíos más grandes del mundo, que es la transición energética, y donde se precisan dos minerales críticos: el litio, que es táctico, y el cobre, que es estratégico”.

También destacó que el RIGI “vino a mejorar las inversiones mineras” y que “la eliminación del cepo nos da la enorme posibilitad de competir ante las demandas que tiene el mundo”.

Orrego se reunió con Santilli como parte de los encuentros que el designado ministro del Interior vienen manteniendo con gobernadores para negociar reformas clave para la gestión libertaria en la próxima etapa.

Esta ronda de reuniones se activó el viernes pasado con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y en las citas de este lunes volvió a acompañar a Santilli el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Santilli tiene en su agenda visitar Mendoza

El ministro del Interior Diego Santilli -en funciones, aunque aún no jura como tal- puso en agenda un encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La reunión no tiene fecha, pero sí coordenadas: será en la provincia, como parte de una gira que el funcionario hará por el país.

El objetivo del acercamiento del gobierno nacional con los gobernadores de provincias “aliadas” es tender puentes de cara a los tratamientos que se vienen en el Congreso: Presupuesto 2026 y reformas. Los mandatarios provinciales, en tanto, buscan quedar lo mejor parados posibles de cara al reparto de fondos y obras del año que viene.