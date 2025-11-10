Diego Santilli ya puso en agenda una visita a Mendoza para reunirse con Cornejo

pamela verasay y diego santilli El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, junto a la diputada nacional por Mendoza Pamela Verasay, aliada del gobierno nacional.

El objetivo del acercamiento del gobierno nacional con los gobernadores de provincias “aliadas” es tender puentes de cara a los tratamientos que se vienen en el Congreso: Presupuesto 2026 y reformas. Los mandatarios provinciales, en tanto, buscan quedar lo mejor parados posibles de cara al reparto de fondos y obras del año que viene.

Santilli, Cornejo, las reformas y el reparto de fondos

Aunque ya está en agenda, no hay apuro para el primer encuentro entre Santilli y Cornejo. Antes de eso, con el gobernador en Emiratos Árabes –regresa el jueves-, se avanzaría en una charla telefónica.

El mendocino es abiertamente aliado al gobierno nacional y lleva la batuta de las reformas tributaria, laboral y del Código Penal en el Consejo de Mayo.

Pero ni estas reformas ni el Presupuesto saldrán si no se acuerda con el resto de los gobernadores. De ahí que la recorrida por el interior país incluirá visitas a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).

llaryora torres.jpg Martín Llaryora (Córdoba) y Nacho Torres (Chubut), gobernadores con los que el gobierno nacional avanza en el diálogo.

Lo que buscan saber de primera mano los gobernadores es si esta vez el ministro del Interior tendrá o no margen para comprometer fondos para las provincias, a diferencia de lo que sucedía con Guillermo Francos y Lisandro Catalán, que acercaban posiciones, pero sin billetera en mano.

Las negociaciones, antes de avanzar en las reformas, tienen que ver con el reparto del Presupuesto 2026 –especialmente en lo que hace al esquema de distribución de ATN y combustibles- y la vuelta de la obra pública nacional.

El tratamiento de los proyectos quedará para las extraordinarias, ya con la nueva conformación del Congreso.