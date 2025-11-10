Cambio climático: arrancó la COP30 en la Amazonia y la ONU advirtió por el calentamiento global

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó la apertura oficial y calificó el encuentro como “la COP de la verdad”. Con ese concepto, el mandatario buscó remarcar la necesidad de pasar de los discursos a las acciones concretas. “La humanidad no puede seguir negando lo evidente: la crisis climática ya está aquí y exige una respuesta global”, expresó Lula ante las delegaciones.

Nasa, zonas inhabitables, calentamiento global, cambio climatico.png Cambio climático. Muchas regiones están amenazadas por la deforestación y el cambio climático.

Cambio climático, desforestación y suba de temperaturas globales

Si bien la conferencia ya se había realizado en Sudamérica, es la primera vez que tiene lugar en Brasil y también la primera que se desarrolla en plena selva amazónica. Los organizadores la bautizaron como “la COP de la selva”, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la definió como “la COP de la verdad”.

COP significa “Conferencia de las Partes”, con referencia a los gobiernos firmantes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.. Esta es la trigésima edición del encuentro.

La elección de Belem generó debate, ya que la sede fue seleccionada con la intención de que los líderes mundiales “enfrenten la crisis climática de frente”, según expresó el presidente designado de la cumbre, André Corrêa do Lago. La ciudad se encuentra a las puertas de la selva amazónica, una de las regiones más amenazadas por la deforestación y el cambio climático.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, tras uno de los años más cálidos de los que se tenga registro, marcados por fenómenos meteorológicos extremos y un deshielo sin precedentes, aumenta la presión sobre los gobiernos. La ONU advirtió que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían llevar las temperaturas globales a superar los 1,5°C en la próxima década.