La 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó este lunes en Belém, estado de Pará, Brasil, con el objetivo de volver a colocar la lucha contra el cambio climático en el centro de las prioridades internacionales. El encuentro se extenderá hasta el 21 de noviembre y contará con la participación de decenas de miles de personas.
Cambio climático: arrancó la COP30 en la Amazonia y la ONU advirtió por el calentamiento global
Por primera vez, la conferencia se realiza en Belem, Brasil. Líderes mundiales de 163 países debatirán cómo frenar el calentamiento global y el cambio climático
Hasta el momento, 163 de los 195 países miembros de la ONU confirmaron su presencia. Además, unos 50 presidentes y jefes de Estado participarán en la reunión prevista para la próxima semana.
Según publicó el diario La Nación, el gobierno argentino enviará una delegación integrada por cinco representantes de nivel medio, provenientes de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. En la anterior edición, celebrada en Azerbaiyán, la Argentina fue centro de un escándalo internacional al retirar su delegación sin brindar explicaciones oficiales apenas dos días después del inicio de las negociaciones.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó la apertura oficial y calificó el encuentro como “la COP de la verdad”. Con ese concepto, el mandatario buscó remarcar la necesidad de pasar de los discursos a las acciones concretas. “La humanidad no puede seguir negando lo evidente: la crisis climática ya está aquí y exige una respuesta global”, expresó Lula ante las delegaciones.
Cambio climático, desforestación y suba de temperaturas globales
Si bien la conferencia ya se había realizado en Sudamérica, es la primera vez que tiene lugar en Brasil y también la primera que se desarrolla en plena selva amazónica. Los organizadores la bautizaron como “la COP de la selva”, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la definió como “la COP de la verdad”.
COP significa “Conferencia de las Partes”, con referencia a los gobiernos firmantes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.. Esta es la trigésima edición del encuentro.
La elección de Belem generó debate, ya que la sede fue seleccionada con la intención de que los líderes mundiales “enfrenten la crisis climática de frente”, según expresó el presidente designado de la cumbre, André Corrêa do Lago. La ciudad se encuentra a las puertas de la selva amazónica, una de las regiones más amenazadas por la deforestación y el cambio climático.
Según consignó la agencia Noticias Argentinas, tras uno de los años más cálidos de los que se tenga registro, marcados por fenómenos meteorológicos extremos y un deshielo sin precedentes, aumenta la presión sobre los gobiernos. La ONU advirtió que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían llevar las temperaturas globales a superar los 1,5°C en la próxima década.