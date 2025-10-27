Video: Diego Santilli se rapó en vivo por una promesa que había hecho en campaña

Diego Santilli Diego Santilli encabezó la lista de diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert. Foto: Noticias Argentinas

“Para votar al colorado, marcá al pelado” fue eslogan de campaña de LLA en la provincia más populosa del país por la baja de la candidatura de José Luis Espert y el reemplazo por Santilli. En referencia a eso, el primer candidato a diputado había apostado la semana pasada que, en el caso de ganar su fuerza en la provincia de Buenos Aires, él se raparía la cabeza.

La promesa fue realizada en el programa La Misa, transmitido por el canal de streaming Carajo y conducido por el propagandista del gobierno Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. Y ahí también se llevó a cabo la prenda ofrendada.

En presencia de los integrantes del programa, junto a la segunda candidata por LLA en provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, y Cristian Ritondo, también presentes en el estudio, Santilli cumplió con su promesa y se peló. El primer corte lo dio el conductor del programa y después siguió su compañera de fórmula. “Parezco Mastantuono”, bromeó el diputado, en referencia al ex-River que actualmente juega en el Real Madrid.

El video de la transformación de Diego Santilli