No será para todos: ANSES oficializó un bono a pagarse en noviembre y quiénes lo van a recibir

Este bono permitirá, por ejemplo, que ningún jubilado cobre menos de $400.000 en noviembre, aunque también se destacó que no será tenido en cuenta al momento de calcular el aguinaldo.

Según lo confirmado por ANSES, este bono de $70.000 se sumará a la jubilación mínima, que con el aumento del 2,1% llegará a $333.150.

Asimismo, se confirmó que aquellos jubilados que cobran entre $333.150 y $403.150, van a recibir un proporcional que les permita llegar a esta última suma.

Finalmente, el decreto establece que "para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación" y se explicó que este bono tendrá carácter no remunerativo y "no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

Quiénes van a recibir el bono de ANSES

Desde ANSES se explicó que no solo los jubilados van a recibir este bono, sino que detalló que el universo de beneficiarios que cobrarán los $70.000 en noviembre es más amplio y dio a conocer que irá para las siguientes categorías: