No será para todos: ANSES oficializó un bono a pagarse en noviembre y quiénes lo van a recibir

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el gobierno de Javier Milei confirmaron el pago de un bono en noviembre, como así también sus destinatarios.

A través del Boletín Oficial, ANSES dio a conocer que, en noviembre, se pagará un bono previsional y que este será recibido por cuatro tipos de beneficiarios.

ANSES confirmó el pago de un bono en noviembre.

El bono confirmado por ANSES en noviembre

Según el decreto 771/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei y ANSES confirmaron el pago de un bono previsional de $70.000 a pagarse en noviembre.

Este bono permitirá, por ejemplo, que ningún jubilado cobre menos de $400.000 en noviembre, aunque también se destacó que no será tenido en cuenta al momento de calcular el aguinaldo.

Según lo confirmado por ANSES, este bono de $70.000 se sumará a la jubilación mínima, que con el aumento del 2,1% llegará a $333.150.

Asimismo, se confirmó que aquellos jubilados que cobran entre $333.150 y $403.150, van a recibir un proporcional que les permita llegar a esta última suma.

Finalmente, el decreto establece que "para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación" y se explicó que este bono tendrá carácter no remunerativo y "no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

ANSES confirmó el pago de un bono en noviembre y quiénes serán sus destinatarios.

Quiénes van a recibir el bono de ANSES

Desde ANSES se explicó que no solo los jubilados van a recibir este bono, sino que detalló que el universo de beneficiarios que cobrarán los $70.000 en noviembre es más amplio y dio a conocer que irá para las siguientes categorías:

  • Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
  • Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

