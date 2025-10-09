ANSES detalló los requisitos para el bono de 85 mil pesos para AUH y SUAF

Entre ellos aparece la Ayuda Escolar, un bono que ANSES acredita de manera anual, y tiene como objetivo reforzar lo que cobran los beneficiarios de AUH y SUAF a la hora de poder comprar los útiles necesarios para cursar. El organismo contempla desde la edad de salita de 3 hasta los 17 años inclusive.

Uno puede solicitar este bono hasta el 31 de diciembre, y es que ANSES detalló que hasta esa época tiene tiempo de tramitar la Ayuda Escolar. Muchos titulares ya cobraron este refuerzo, mientras que otros tantos luego de hacer el correspondiente trámite lo harán a los 60 días.

auh, anses El gobierno de Javier Milei estableció que el monto de la Ayuda Escolar sea de 85 mil pesos.

Para solicitar la Ayuda Escolar de ANSES, el beneficiario de AUH y SUAF debe cumplir con los siguientes requisitos:

Para AUH y SUAF sin discapacidad:

Deben tener entre 45 días y 17 años inclusive

Deben estar matriculados y asistir regularmente a establecimientos educativos oficiales

Aplica para niveles inicial, primario y secundario

Para AUH y SUAF con discapacidad:

No existe límite de edad

Deben asistir a instituciones educativas regulares o especiales

También aplica para quienes reciben apoyo docente particular, participan en talleres protegidos o de formación laboral, o reciben tratamiento de rehabilitación

ANSES presentación Libreta AUH 1 La Ayuda Escolar es pagada de manera anual por ANSES.

ANSES: cómo inscribirse a la Ayuda Escolar para AUH y SUAF

ANSES detalla que para poder realizar la inscripción necesaria para recibir la Ayuda Escolar, los titulares de AUH y SUAF deberán cumplir con el siguiente paso a paso:

Ingresá a mi ANSES: desde la app vas a la sección hijos y seleccionás presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

Generá el certificado: hay que elegir el punto generar certificado y luego completar todos los datos solicitados. Finalmente, se coloca el punto generar.