En sentido, desde el organismo social manifestaron que jubilados y pensionados estarán entre los primeros que van a cobrar.

Quiénes cobran ANSES este miércoles 8 de octubre

Según el cronograma de pago, este miércoles 8 de octubre cobran todos los jubilados que cobren la mínima y posean documentos terminados en 0. No son los únicos, ya que también se les depositará a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizados en 0 y a aquellos que reciben una Pensión No Contributiva y tengan documentos terminados en 0, 1, 2 y 3.