ANSES activa el 8 de octubre un pago de $400.000 para millones de beneficiarios

ANSES confirmó el pago de $400.000

Según señalaron desde ANSES, el pago total a los jubilados que cobren entre el 8 de octubre y el 21 de octubre será exactamente de $396.298,38. Esta suma se comprende de $326.298,38, que es la jubilación mínima, y de $70.000, que es el bono que el gobierno de Javier Milei paga a esta franja de personas.

Asimismo, ANSES confirmó que en octubre, este pago a jubilados incluye un aumento del 1,88% y se recordó que se renovaron los beneficios a los que pueden acceder los jubilados a la hora de hacer sus compras, ya sea en supermercados o en otros tipos de locales comerciales.

Una vez que ANSES haya terminado de abonar los haberes a aquellos jubilados que cobran la mínima, se comenzará a pagar a aquellos que la superan. Esto será desde el 22 al 28 de octubre, según el calendario de pagos oficial.

anses, jubilados (2) ANSES paga este miércoles a millones de personas una suma de casi $400.000.

Fechas de pago de ANSES a jubilados en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo