Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES activa el 8 de octubre un pago de $400.000 para millones de beneficiarios

ANSES confirmó un pago de $400.000 a millones de personas a partir de este miércoles 8 de octubre. De quiénes se trata

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES anunció un pago para millones de personas

ANSES anunció un pago para millones de personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que pagará una suma que ronda los $ 400.000 a millones de beneficiarios. Desde la entidad explicaron que se comenzará a hacer el miércoles 8 de octubre y el pago se extenderá hasta el 21 de octubre.

El extenso período de días que se extenderá este pago de ANSES, se debe a la cantidad de personas que van a recibir esta suma. Y es que el objetivo es abonar a todos los jubilados que cobran la mínima un monto correspondiente a sus haberes y otras a un bono excepcional. Entre ambos, el acumulado llega a ubicarse casi en los $400.000.

anses, jubilados (28)
ANSES activa un importante pago a millones de personas esta semana.

ANSES activa un importante pago a millones de personas esta semana.

ANSES confirmó el pago de $400.000

Según señalaron desde ANSES, el pago total a los jubilados que cobren entre el 8 de octubre y el 21 de octubre será exactamente de $396.298,38. Esta suma se comprende de $326.298,38, que es la jubilación mínima, y de $70.000, que es el bono que el gobierno de Javier Milei paga a esta franja de personas.

Asimismo, ANSES confirmó que en octubre, este pago a jubilados incluye un aumento del 1,88% y se recordó que se renovaron los beneficios a los que pueden acceder los jubilados a la hora de hacer sus compras, ya sea en supermercados o en otros tipos de locales comerciales.

Una vez que ANSES haya terminado de abonar los haberes a aquellos jubilados que cobran la mínima, se comenzará a pagar a aquellos que la superan. Esto será desde el 22 al 28 de octubre, según el calendario de pagos oficial.

anses, jubilados (2)
ANSES paga este mi&eacute;rcoles a millones de personas una suma de casi $400.000.

ANSES paga este miércoles a millones de personas una suma de casi $400.000.

Fechas de pago de ANSES a jubilados en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Temas relacionados:

Te puede interesar