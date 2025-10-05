Atención AUH y SUAF: fechas de pago confirmadas y con un importante cambio

ANSES anunció el aumento de octubre: cuánto cobrará AUH y SUAF

El anuncio en el que ANSES dio a conocer la información de octubre para sus prestaciones, reveló el porcentaje real de aumento que recibirá cada beneficiario impactado en su nueva mensualidad. Por tercer mes consecutivo, estamos frente a un porcentaje menor al 2%.

Se trata de un aumento del 1.88% para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, su mensualidad llega reforzada por la Tarjeta Alimentar, aunque también recibe un descuento del 20% en su haber.

La tendencia de los últimos meses, de acuerdo a los porcentajes de inflación anunciados por el INDEC y que definen los aumentos de ANSES, muestra que los próximos incrementos, de no mediar sobresaltos, no superarían el 3%.

Teniendo en cuenta este nuevo aumento de ANSES, los montos para SUAF y AUH en octubre:

SUAF: $58.616,81

Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.

Modificaciones en el calendario de pago de ANSES: cuándo cobra AUH y SUAF

Finalmente se conoció el calendario de pago de ANSES para octubre, importante tras las modificaciones que surgen a partir del traslado del 12 de octubre. El cambio es contrario al esperado: no se retrasa, se adelantan las acreditaciones de AUH y SUAF.

Hace varios días que se sabe que el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de trasladar el feriado del domingo 12 de octubre, por el Día de la raza, al viernes 10 de octubre, generando un fin de semana largo. Esto puso en vilo el calendario de ANSES, el cual era de público conocimiento que empezaba el día 8 del mes.

ANSES continuará rigiendo la metodología del pago a AUH y SUAF por terminación de DNI. En el caso de los titulares de la primera asignación, su mensualidad llega reforzada con la Tarjeta Alimentar.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y SUAF son las siguientes en octubre: