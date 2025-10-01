Esto pagará ANSES a AUH con aumento y Tarjeta Alimentar en octubre

ANSES: calendario de pago oficial para AUH en octubre

Luego de toda la especulación que giró en torno a los cambios en el calendario de pago de ANSES en octubre, finalmente quedaron oficializadas las fechas para los beneficiaarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Hay que recordar que, por el cambio del feriado del 12 de octubre y su traslado al viernes 10, ANSES modificó el calendario de pago, y esto implicó un retraso por completo en las fechas de cada beneficiario social. Habrá que estar atento, porque en noviembre ocurrirá algo similar.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre son las siguientes:

auh anses (12).jpg El calendario de pago de ANSES para octubre, debió ser cambiado por el traslado de los feriados.

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

ANSES: cuánto cobra AUH con aumento y Tarjeta Alimentar

ANSES comunicó a través de sus redes sociales que el porcentaje real para los beneficiarios será menor al cobrado durante septiembre. Por tercer mes consecutivo, las mensualidades tendrán un incremento menor al 2%.

El comunicado dio a conocer que jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF recibirán un aumento del 1.87% de aumento en sus mensualidades. Esto tambén impacta en ciertos bonos, aunque en la Tarjeta Alimentar, no.

Con el porcentaje de aumento ya confirmado por ANSES, el monto para AUH pasará a ser de $117.274,67, y AUH con discapacidad será de $381.865,15.

ANSES-calendario-de-pagos-1 Una vez más, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento.

Como ocurre de manera mensual, ANSES no solo acreditará los haberes de AUH, sino que lo hará reforzado con la Tarjeta Alimentar. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre: