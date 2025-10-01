Inicio Sociedad ANSES
ANSES sorprendió con las fechas de pago a jubilados en octubre y un cambio de última hora

ANSES sorprendió al confirmar las fechas de pago a jubilados y pensionados en octubre con un importante cambio

Daniel Calivares
ANSES confirmó las fechas de pago para jubilados en octubre.

ANSES confirmó cuáles serán las fechas de pago a jubilados y pensionados en octubre, luego de haber hecho un cambio de último momento a raíz de la creación del feriado turístico del viernes 10 de octubre, el cual es producto del traslado del Día de la Raza, que se celebra el 12 de octubre de cada año.

Según lo que se puede deducir, ANSES quiso evitar el atraso en las fechas de pago y tomó una decisión importante: algunos jubilados cobrarán antes de tiempo, si se tiene en cuenta el calendario oficializado hace meses.

ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en octubre

Con este cambio que hizo ANSES sobre las fechas de pago, se decidió que aquellos jubilados y pensionados que cobraban el viernes 10 de octubre, lo harán el 9, junto a otra tanda de personas. De esa manera, el organismo evitó correr un día todo el calendario de pago.

Esta modificación provocó que el calendario de pago para jubilados y pensionados, en octubre, sea el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
ANSES: confirmados los montos que van a cobrar los jubilados en octubre 2025

Con el incremento del 1,88%, los montos que van a cobrar los jubilados en octubre será el siguiente:

  • Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38.
  • Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22.

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima, también van a recibir de parte de ANSES un bono de $ 70.000. En tanto, aquellos que cobren menos de $ 396.298,38, van a recibir una suma proporcional que les permita llegar a esa suma, explicaron desde el organismo social.

