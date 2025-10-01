ANSES sorprendió con las fechas de pago a jubilados en octubre y un cambio de última hora

ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en octubre

Con este cambio que hizo ANSES sobre las fechas de pago, se decidió que aquellos jubilados y pensionados que cobraban el viernes 10 de octubre, lo harán el 9, junto a otra tanda de personas. De esa manera, el organismo evitó correr un día todo el calendario de pago.

Esta modificación provocó que el calendario de pago para jubilados y pensionados, en octubre, sea el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

anses, jubilados (12)

ANSES: confirmados los montos que van a cobrar los jubilados en octubre 2025

Con el incremento del 1,88%, los montos que van a cobrar los jubilados en octubre será el siguiente:

Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38.

Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22.

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima, también van a recibir de parte de ANSES un bono de $ 70.000. En tanto, aquellos que cobren menos de $ 396.298,38, van a recibir una suma proporcional que les permita llegar a esa suma, explicaron desde el organismo social.