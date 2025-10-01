ANSES oficializó un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados

La liquidación se hará en el 100% del bono a quienes perciban la jubilación mínima que oscila en los $300.000. Mientras que quienes cobran más, accederán a un porcentaje.

anses, bono, jubilados.jpg El bono extraordinario fue confirmado este miércoles al ser publicado en el Boletín Oficial.

Bono extraordinario para jubilados y pensionados

En el Decreto del Poder Ejecutivo se aclara que no será susceptible de descuentos, al ser un pago único y extraordinario.

Como parte de los beneficiarios se encuentran las madres de 7 hijos o más, como el resto de los titulares de pensiones no contributivas.

El pago representa un alivio para un sector afectado por la falta de actualizaciones en sus haberes y que han sufrido recortes en las prestaciones de medicamentos.

En contrapartida al rechazo de los aumentos a los jubilados y pensionados, el sector comenzó a manifestarse en lugares neurálgicos, mayormente en las plazas del país, para visibilizar el reclamo.