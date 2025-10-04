La Selección argentina, con Santino Andino, venció a Italia y ganó su grupo en el Mundial Sub 20

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Así, el equipo de Diego Placente llegó a los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la Albiceleste jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Nacional de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.

Mientras que Italia culminó en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 horas en el mismo escenario de la capital chilena.

A los 38 minutos, el volante Lorenzo Riccio señaló el 1-0 para la selección de Italia tras un desborde de Francesco Verde en el que la pelota llegó al borde del área chica, donde Riccio la empujó y anotó. Sin embargo, el árbitro costarricense Keylor Herrera recurrió al VAR y decidió anular el tanto debido a que consideró que Verde le robó la pelota a Santiago Fernández con infracción en el inicio de la jugada.

En el complemento, Dylan Gorosito encaró en diagonal desde la derecha, pisó el área, eludió a dos rivales y solo frente al arquero definió con un tiro bajo.

Después, Argentina se retrasó ante la presión de su rival, que buscaba la igualdad, y apostó al contragolpe, pero no pudo estirar la ventaja.

La síntesis de la Selección argentina vs. Italia:

Selección argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.

Gol: en el segundo tiempo: 30m. Dylan Gorosito (A).

Cambios: en el segundo tiempo: 17m. Dylan Gorosito por Santiago Fernández (A) e Ian Subiabre por Alejo Sarco (A); 24m. Mattia Mamini por Lorenzo Riccio (I) y Jacopo Sardo por Francesco Verde (I); 26m. Gianluca Prestianni por Álvaro Montoro (A) y Mateo Silvetti por Santino Andino (A); 38m. Marco Romano por Alvin Okoro (I), Cristian Cama por Emmanuel Benjamin (I) y Emanuele Sala por Mattia Liberali (I).

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).