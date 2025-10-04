Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 20
La Selección argentina, con Santino Andino, venció a Italia y ganó su grupo en el Mundial Sub 20

La Selección argentina, con el mendocino Santino Andino de titular, le ganó a Italia y se clasificó primera en el Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile

Dylan Gorosito marcó un golazo para la Selección argentina

La Selección argentina, con el delantero de Godoy Cruz Santino Andino de titular, venció a Italia por 1 a 0 este sábado por la última fecha de la fase clasificatoria y quedó primera en el Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente espera rival en los octavos de final.

El defensor Dylan Gorosito marcó el único gol del encuentro a los 30 minutos del complemento del partido que se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander.

La Selección argentina venció a Italia en el Mundial Sub 20. Santino Andino es el segundo de abajo.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Así, el equipo de Diego Placente llegó a los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la Albiceleste jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Nacional de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.

Mientras que Italia culminó en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 horas en el mismo escenario de la capital chilena.

A los 38 minutos, el volante Lorenzo Riccio señaló el 1-0 para la selección de Italia tras un desborde de Francesco Verde en el que la pelota llegó al borde del área chica, donde Riccio la empujó y anotó. Sin embargo, el árbitro costarricense Keylor Herrera recurrió al VAR y decidió anular el tanto debido a que consideró que Verde le robó la pelota a Santiago Fernández con infracción en el inicio de la jugada.

En el complemento, Dylan Gorosito encaró en diagonal desde la derecha, pisó el área, eludió a dos rivales y solo frente al arquero definió con un tiro bajo.

Después, Argentina se retrasó ante la presión de su rival, que buscaba la igualdad, y apostó al contragolpe, pero no pudo estirar la ventaja.

La síntesis de la Selección argentina vs. Italia:

Selección argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.

Gol: en el segundo tiempo: 30m. Dylan Gorosito (A).

Cambios: en el segundo tiempo: 17m. Dylan Gorosito por Santiago Fernández (A) e Ian Subiabre por Alejo Sarco (A); 24m. Mattia Mamini por Lorenzo Riccio (I) y Jacopo Sardo por Francesco Verde (I); 26m. Gianluca Prestianni por Álvaro Montoro (A) y Mateo Silvetti por Santino Andino (A); 38m. Marco Romano por Alvin Okoro (I), Cristian Cama por Emmanuel Benjamin (I) y Emanuele Sala por Mattia Liberali (I).

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).

