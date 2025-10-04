Omar De Felippe y su sincericidio ante los micrófonos.

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Omar De Felippe no tuvo pelos en la lengua. Tras el empate de Central Córdoba ante Argentinos, el DT protagonizó un picante cruce con un periodista que lo acusó de hacer tiempo. Lejos de negarlo, el DT respondió con una sinceridad brutal: "Todos hacemos lo mismo".

Así, sin rodeos. El hombre de 63 años, campeón de la Copa Argentina 2024 con el Ferroviario, respondió de forma clara y concisa a un señalamiento que es moneda corriente en el certamen local. "Vamos a sacarnos las caretas", sentenció el entrenador, en una defensa que expuso las mañas de nuestro fútbol.

El sincericidio de Omar De Felippe en conferencia de prensa

Omar De Felippe dijo presente en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Argentinos, donde protagonizó un picante momento con un periodista que lo señaló de no haber querido buscar el arco rival a lo largo del complemento.

El planteamiento de un periodista detonó la furia del DT: "En el segundo tiempo fue claro que querían buscar el empate. ¿Es lo que dijiste? ¿Que hagan tiempo, que busquen faltas? Se vio que no buscaste juego directo y limpio. Fue mucho hacer tiempo...".

Con una pícara sonrisa, De Felippe comenzó su descargo, aludiendo a la diferencia de presupuestos entre su plantel y otros equipos del fútbol argentino

"En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo, todos. ¿Está claro? Acá no hay nada gastado, ¿me entendés? Vivimos de lo que nos prestaron otros equipos. ¿Si voy a hacer tiempo? Sí, lo voy a hacer, porque cuando yo voy perdiendo, el rival hace tiempo", comenzó.

Para finalizar, y dejando clara la postura con la que su equipo afrontará lo que resta de la temporada, el DT de Central Córdoba sentenció: “Entonces vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces de que... flaco, el que gana, hace tiempo. Y yo, cuando me pasa eso, cierro el pico y trato de jugar”.

