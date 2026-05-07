Incidentes y suspensión en Independiente Medellín vs. Flamengo por la Copa Libertadores

El partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo fue suspendido un minuto después de iniciado en el Estadio Atanasio Girardot.
El partido del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido por incidentes generados por los hinchas locales.
El partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo fue suspendido un minuto después de iniciado en el Estadio Atanasio Girardot.
El árbitro detuvo el encuentro tras disturbios en las tribunas originados cuando los hinchas del local lanzaron pirotecnia (bengalas y explosivos), objetos al campo y protagonizaron protestas que obligaron a evacuar sectores donde luego se registraron focos de incendio. Todo comenzó en la tribuna norte y la humareda afectó la visibilidad en la cancha, pero además los barras arrojaron objetos, e intentaron ingresar al terreno de juego.
Los incidentes se enmarcan en un momento de profunda crisis para el DIM ya que el fin de semana fue eliminado en su país tras caer ante Águilas Doradas, lo que generó fuerte descontento con la dirigencia, en particular con el máximo accionista Raúl Giraldo quien ingresó al campo y realizó gestos que muchos hinchas interpretaron como provocadores, lo que escaló las tensiones. La hinchada expresó su frustración por los malos resultados, la gestión del club y la falta de títulos recientes.
Flamengo llegaba como líder del Grupo A con 7 puntos y como amplio favorito ante un DIM necesitado de puntos para mantener aspiraciones de clasificación.