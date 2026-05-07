Incidentes y suspensión en Independiente Medellín vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Los incidentes se enmarcan en un momento de profunda crisis para el DIM ya que el fin de semana fue eliminado en su país tras caer ante Águilas Doradas, lo que generó fuerte descontento con la dirigencia, en particular con el máximo accionista Raúl Giraldo quien ingresó al campo y realizó gestos que muchos hinchas interpretaron como provocadores, lo que escaló las tensiones. La hinchada expresó su frustración por los malos resultados, la gestión del club y la falta de títulos recientes.

Embed HUBO INVASIÓN DE LOS HINCHAS DE DIM EN EL PARTIDO VS. FLAMENGO. MOMENTO CRÍTICO DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO.



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Flamengo llegaba como líder del Grupo A con 7 puntos y como amplio favorito ante un DIM necesitado de puntos para mantener aspiraciones de clasificación.