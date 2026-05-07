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Copa Libertadores: Platense empató con Peñarol y quedó a un paso de la clasificación a octavos de final

Platense empató con Peñarol, en Vicente López, y quedó a sólo un paso de conseguir la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Platense sumó un punto y se está clasificando.

Platense sumó un punto y se está clasificando.

Platense empató 1 a 1 con Peñarol, en Vicente López, y quedó a sólo un paso de conseguir la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Antes un estadio colmado de público, Facundo Batista puso en ventaja al equipo visitante a los 29' y a los 39' llegó el empate a través de Agustín Lagos.

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Platense está cerca de meterse en octavos de final de la Copa Libertadores.

Platense está cerca de meterse en octavos de final de la Copa Libertadores.

El resultado asegura la clasificación de Corinthians que tiene 10 puntos, Platense está segundo, y por ahora se clasifica, con 7 unidades, y con sólo 2 puntos quedaron Peñarol e Independiente Santa Fe.

Con solo 6 puntos por jugar, Corinthians ya está clasificado y el Calamar solo necesita un punto más para ser inalcanzable para los demás aunque será visitante en los dos partidos que tiene por jugar.

Embed - PLATENSE EMPATÓ UN PARTIDO QUE LO PUEDE METER EN OCTAVOS | Platense 1-1 Peñarol | RESUMEN

Lo que viene en el Grupo E de la Copa Libertadores

Platense puede asegurar su pase de ronda el martes 19 cuando visite a Independiente Santa Fe, en Colombia, y el jueves 21, en Montevideo, Peñarol será local ante Corinthians.

El cierre del Grupo E será el 27 de mayo a las 21.30 con dos partidos: Peñarol vs. Independiente Santa Fe y Corinthians vs. Platense.

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