Copa Libertadores: Platense empató con Peñarol y quedó a un paso de la clasificación a octavos de final

Con solo 6 puntos por jugar, Corinthians ya está clasificado y el Calamar solo necesita un punto más para ser inalcanzable para los demás aunque será visitante en los dos partidos que tiene por jugar.

Embed - PLATENSE EMPATÓ UN PARTIDO QUE LO PUEDE METER EN OCTAVOS | Platense 1-1 Peñarol | RESUMEN

Lo que viene en el Grupo E de la Copa Libertadores

Platense puede asegurar su pase de ronda el martes 19 cuando visite a Independiente Santa Fe, en Colombia, y el jueves 21, en Montevideo, Peñarol será local ante Corinthians.

El cierre del Grupo E será el 27 de mayo a las 21.30 con dos partidos: Peñarol vs. Independiente Santa Fe y Corinthians vs. Platense.