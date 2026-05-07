Pablo De Muner llegó con su impronta para dirigir a Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz está con las ilusiones renovadas tras la asunción de Pablo De Muner en el cargo de entrenador del plantel que compite en la Primera Nacional.
Pablo De Muner dirigió su segunda práctica en Godoy Cruz y el domingo tendrá su estreno ante Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte
Godoy Cruz está con las ilusiones renovadas tras la asunción de Pablo De Muner en el cargo de entrenador del plantel que compite en la Primera Nacional.
El nuevo DT del Tomba ya dirigió su segunda práctica en el Predio de Coquimbito, se mostró muy entusiasmado, meticuloso en lo táctico e intentando bajar un mensaje claro a los jugadores para que se adapten al 4-4-2.
En estos primeros días los trabajos han sido muy intensos y el DT trabajó acompañado por Ricardo Escudero y Lucas Ochandorena como ayudantes de campo y Damián Solís en la preparación física.
El nuevo DT del Tomba tendrá su estreno este domingo desde las 16.30 ante Racing de Córdoba, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 13 del torneo de la Primera Nacional.
De Muner asumió este lunes al mando del equipo que está 6to en su zona con 16 puntos y a 5 del líder Deportivo Morón, rival que enfrentó el pasado domingo con un empate.
Para jugar con Racing de Córdoba, en el Gambarte, Godoy Cruz tendrá dos bajas obligadas por la suspensiones de Mateo Mendoza y Nahuel Brunet, los dos zagueros centrales, quienes llegaron a las 5 tarjetas amarillas.
El que ya puede retornar es el defensor Lucas Arce, tras cumplir la tres fechas de suspensión por su expulsión ante San Telmo.
El Tomba lleva 4 partidos sin ganar con una derrota y tres empates seguidos.
Tras la salida de Mariano Toedtli como entrenador empezará una nueva etapa con Pablo De Muner y el Expreso buscará sumar de a 3 ante su público.