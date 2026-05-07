Champions League 2026: cuándo y dónde juegan la final Arsenal vs. PSG

Sede, fecha y horario confirmado para la final de la Champions League

La gran final de la Champions League se disputará el sábado 30 de mayo a partir de las 16 (hora de Argentina) en un escenario imponente: el Estadio Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. Es conocido por su arquitectura moderna y su atmósfera eléctrica, cuenta con una capacidad para más de 67.215 espectadores, asegurando un marco espectacular para recibir a las hinchadas de los Gunners y de los parisinos.

La elección de la Puskás Aréna refuerza la política de la UEFA de llevar las finales a estadios de primer nivel en diversas regiones de Europa, permitiendo que ciudades con gran tradición futbolística como Budapest se conviertan en el epicentro del deporte mundial por una noche.

El estadio ya ha sido sede de cuatro partidos de la Eurocopa 2020 y de la final de la Europa League 2023, siendo la primera vez que albergará una final de la Champions League.

Mikel Arteta - Luis Enrique

El largo camino para llegar a la final de la Champions League

El Arsenal lideró de principio a fin la zona de liguilla, ganó los ocho partidos que marcó el fixture, convirtió 23 goles y recibió apenas 4. Luego, en octavos de final venció 3 a 1 en el global al Bayer Leverkusen; en cuartos superó al Sporting Lisboa con un ajustado 1 a 0 y, en semifinales, eliminó al Atlético de Madrid por 2 a 1.

En total, sumando los goles convertidos en los playoffs, marcó 29 tantos y recibió 6, lo que refleja su poderío ofensivo y evidencia, además, la solidez defensiva, con Gabriel Heinze como encargado de ajustar las deficiencias. Así, se impuso en 11 partidos y empató 3, sin conocer la derrota.

El PSG no quedó entre los primeros ocho equipos de la zona de liguilla, donde ganó 4 partidos, empató 2 y perdió 2; allí convirtió 21 goles y recibió 11.

Debido a esto, debió disputar los dieciseisavos de final ante el Mónaco (lo superó 5 a 4 en el global). En octavos goleó al Chelsea por 8 a 2; en cuartos hizo lo propio frente al Liverpool por 4 a 0 y, en semifinales, eliminó al Bayern Múnich por 6 a 5.

En total, convirtió 44 goles y recibió 23. En cuanto a resultados, sumó 10 victorias, 4 empates y 2 derrotas.