Alfredo Berti, orgulloso: "Siempre vamos a entrar a una cancha pensando en que podemos ser campeones"

Embed - Berti tras la clasificación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

"Cuando un equipo empieza a ganar y se posiciona en el primer puesto, la sensación siempre es que el partido que viene es una final para poder sostener la línea del equipo. Y bueno, en consecuencia cada partido que nosotros enfrentamos tiene este el desgaste de una final. Hoy fue un partido durísimo, pudimos abrir el marcador, después, bueno, ya en tiempo de descuento nos empatan y fue un partido que tiene tinte de final, contra un equipo que tiene mucha jerarquía, un plantel muy amplio y la verdad es que los futbolistas tuvieron una entrega y una disposición importante. Queremos descansar para afrontar el partido que viene con el mismo deseo", indicó Alfredo Berti.

berti 7 Berti sabe que lo que viene será muy exigente. Foto: Cristian Lozano/UNO

"Pienso que pasar dos fechas antes es muy difícil en Copa Libertadores. He tenido la suerte de jugar tres copas como futbolista y haber dirigido una anteriormente como entrenador y era muy difícil lograr esto dos fechas antes. Y bueno, lo de hoy fue otra demostración de que estos futbolistas quieren seguir mejorando contra un rival muy importante. Jugaron 70 minutos, 75, la verdad, muy buenos", dijo orgulloso el santafesino.

Embed - Berti tras el empate de la Lepra ante Fluminense

"La sensación que tengo es que hay que seguir por la misma línea, hay que seguir trabajando con la misma humildad". "La sensación que tengo es que hay que seguir por la misma línea, hay que seguir trabajando con la misma humildad".

Respecto a la posibilidad de rotar jugadores en los próximos partidos, dijo: "Veremos. Ahora primero tenemos el partido con Unión, que es muy importante también y va a ser también duro. Después que pase Unión ya pensaremos lo que viene".

Embed - Berti e Independiente Rivadavia siguen invictos en la Copa Libertadores

Alfredo Berti: "Feliz por los futbolistas"

"Yo estoy muy feliz por los futbolistas. Como digo siempre, nosotros vivimos de que los futbolistas estén bien, estén contentos y que sean competitivos. Bueno, nosotros tenemos un plantel, un grupo de chicos que la verdad es que se brinda al máximo y quiere ganar todos los partidos y quieren ser protagonistas. A nosotros nos pone muy bien y nos deja tranquilos para todo lo que viene, que va a tener la misma intensidad que tuvo el partido de hoy. Así es que bueno, a descansar y recargar pilas estos tres días para jugar otras finales", afirmó el DT.

berti 1 El DT destacó la predisposición de sus jugadores. Foto: Cristian Lozano/UNO

"Yo me siento orgullo de los futbolistas, por cómo se brindan, cómo se manejan día a día y son futbolistas que se entrenan para ser competitivos. Y bueno, eso a nosotros nos llena de orgullo, tener futbolistas que estén disponibles, que sean positivos, que sumen. Al futbolista que no le toca estar, colabora con el que juega y bueno, hay una dinámica muy linda y que fue creada y está siendo gestionada por ellos", resaltó.

Embed - Berti después del 1 a 1 entre la Lepra y Fluminense en el Malvinas

Para terminar, el entrenador puntualizó sobre la importancia de Villa y la ilusión de salir campeón: "Tenemos un futbolista de mucha experiencia que les brinda tranquilidad a los más jóvenes y tenemos jóvenes que no tienen techo, tienen ganas de ser cada vez mejores y bueno, eso hace que seamos un equipo combativo, un equipo duro, aguerrido y bueno, tenemos que seguir y como lo digo siempre, se lo digo a ellos y lo digo a todos, nosotros siempre nos ilusionamos con poder salir campeón. Salir campeón es algo que uno siempre tiene en la cabeza y bueno, esa ilusión siempre la vamos a tener, siempre vamos a tratar de respetar a todos los rivales, pero bueno, siempre vamos a entrar a una cancha pensando en que podemos ser campeones sin ninguna duda".