Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

En la previa del encuentro, en Venezuela empataron 1 a 1 Deportivo La Guaira y Bolívar, por eso muchos hinchas de la Lepra preguntaban qué resultado necesitaba su equipo para asegurarse el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Embed - BOLÍVAR AMARGÓ A LA GUAIRA EN LA ÚLTIMA DE UN PARTIDAZO CALIENTE | La Guaira 1-1 Bolívar | RESUMEN

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de la Copa Libertadores

El Azul ya está en la próxima instancia y entre los 16 mejores equipos de América, pero aún no tiene el primer puesto asegurado ya que llegó a 10 puntos y Bolívar, su escolta, tiene 5 con dos fechas por jugar.

El empate de este miércoles lo clasificó ya que con 6 puntos por disputar llegó a 10 unidades, Bolívar tiene 5, Deportivo La Guaira 3 y Fluminense 2 unidades.

Lo que viene en el Grupo C de la Copa Libertadores

El Grupo C de la Copa Libertadores continuará el martes 19 de mayo a las 19 cuando jueguen Fluminense y Bolívar, mientras que el jueves 21 la Lepra visitará en Caracas a La Guaira buscando sumar y asegurarse el primer puesto.

La última fecha será el miércoles 27 de mayo en Río de Janeiro y La Paz con dos partidos simultáneos: Fluminense vs. Deportivo La Guaira y Bolívar vs. Independiente Rivadavia.