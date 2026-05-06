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Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Alfredo Berti empató con Fluminense en el Malvinas Argentinas y se clasificó a octavos de final

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La Lepra quiere la clasificación.

La Lepra quiere la clasificación.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Independiente Rivadavia empató con Fluminense por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores y con el resultado puesto entre Deportivo La Guaira y Bolívar se aseguró el pasaje a octavos de final.

Con 10 puntos, el conjunto de Alfredo Berti sigue invicto y haciendo historia en el plano continental al asegurar su lugar en la próxima fase.

Independiente Rivadavia Fluminense
La Lepra ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Lepra ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la previa del encuentro, en Venezuela empataron 1 a 1 Deportivo La Guaira y Bolívar, por eso muchos hinchas de la Lepra preguntaban qué resultado necesitaba su equipo para asegurarse el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de la Copa Libertadores

El Azul ya está en la próxima instancia y entre los 16 mejores equipos de América, pero aún no tiene el primer puesto asegurado ya que llegó a 10 puntos y Bolívar, su escolta, tiene 5 con dos fechas por jugar.

El empate de este miércoles lo clasificó ya que con 6 puntos por disputar llegó a 10 unidades, Bolívar tiene 5, Deportivo La Guaira 3 y Fluminense 2 unidades.

Lo que viene en el Grupo C de la Copa Libertadores

El Grupo C de la Copa Libertadores continuará el martes 19 de mayo a las 19 cuando jueguen Fluminense y Bolívar, mientras que el jueves 21 la Lepra visitará en Caracas a La Guaira buscando sumar y asegurarse el primer puesto.

La última fecha será el miércoles 27 de mayo en Río de Janeiro y La Paz con dos partidos simultáneos: Fluminense vs. Deportivo La Guaira y Bolívar vs. Independiente Rivadavia.

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