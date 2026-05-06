Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia empató con Fluminense por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores y con el resultado puesto entre Deportivo La Guaira y Bolívar se aseguró el pasaje a octavos de final.
El equipo de Alfredo Berti empató con Fluminense en el Malvinas Argentinas y se clasificó a octavos de final
Independiente Rivadavia empató con Fluminense por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores y con el resultado puesto entre Deportivo La Guaira y Bolívar se aseguró el pasaje a octavos de final.
Con 10 puntos, el conjunto de Alfredo Berti sigue invicto y haciendo historia en el plano continental al asegurar su lugar en la próxima fase.
En la previa del encuentro, en Venezuela empataron 1 a 1 Deportivo La Guaira y Bolívar, por eso muchos hinchas de la Lepra preguntaban qué resultado necesitaba su equipo para asegurarse el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El Azul ya está en la próxima instancia y entre los 16 mejores equipos de América, pero aún no tiene el primer puesto asegurado ya que llegó a 10 puntos y Bolívar, su escolta, tiene 5 con dos fechas por jugar.
El empate de este miércoles lo clasificó ya que con 6 puntos por disputar llegó a 10 unidades, Bolívar tiene 5, Deportivo La Guaira 3 y Fluminense 2 unidades.
El Grupo C de la Copa Libertadores continuará el martes 19 de mayo a las 19 cuando jueguen Fluminense y Bolívar, mientras que el jueves 21 la Lepra visitará en Caracas a La Guaira buscando sumar y asegurarse el primer puesto.
La última fecha será el miércoles 27 de mayo en Río de Janeiro y La Paz con dos partidos simultáneos: Fluminense vs. Deportivo La Guaira y Bolívar vs. Independiente Rivadavia.