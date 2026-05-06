Copa Libertadores: Estudiantes sumó en la altura de Cusco y se mantiene en zona de clasificación

Con la igualdad, el equipo que dirige Alexander Medina se mantiene en el segundo lugar del grupo A con 6 puntos, mientras que el local es cuarto con una sola unidad.

Flamengo, defensor del título, lidera el Grupo A de la Copa Libertadores con 7 puntos en 3 partidos, Estudiantes tiene 6, el DIM 4 y Cusco 1.

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Así se define el Grupo A de la Copa Libertadores

DIM y Flamengo se pondrán al día este jueves y luego, en la próxima fecha, el Pincha deberá visitar el mítico Maracaná para enfrentarse a Flamengo, el miércoles 20 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco peruano que dirige Alejandro Orfila será local de Deportivo Independiente Medellín, el mismo día desde las 23:00.

Por último, el martes 26 de mayo a las 21.30 jugarán Flamengo vs. Cusco y Estudiantes vs. Independiente Medellín.