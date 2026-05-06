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Copa Libertadores: Estudiantes sumó en la altura de Cusco y se mantiene en zona de clasificación

Estudiantes igualó con Cusco a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Por UNO
Estudiantes sumó en la altura.

Estudiantes sumó en la altura.

Estudiantes igualó 1 a 1 con Cusco de Perú en un partido en el que tuvo pocas llegadas pero de mucha claridad a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar y que disputaron esta noche, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto platense comenzó en desventaja por el gol del extremo argentino Lucas Colitto, a los 36' del primer tiempo, mientras que la igualdad final fue marcada por Tiago Palacios, en 12' de la segunda etapa.

estudiantes cusco

Con la igualdad, el equipo que dirige Alexander Medina se mantiene en el segundo lugar del grupo A con 6 puntos, mientras que el local es cuarto con una sola unidad.

Flamengo, defensor del título, lidera el Grupo A de la Copa Libertadores con 7 puntos en 3 partidos, Estudiantes tiene 6, el DIM 4 y Cusco 1.

Embed - ESTUDIANTES RESCATÓ UN EMPATE MUY VALIOSO ANTE CUSCO EN PERÚ | Cusco 1-1 Estudiantes | RESUMEN

Así se define el Grupo A de la Copa Libertadores

DIM y Flamengo se pondrán al día este jueves y luego, en la próxima fecha, el Pincha deberá visitar el mítico Maracaná para enfrentarse a Flamengo, el miércoles 20 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco peruano que dirige Alejandro Orfila será local de Deportivo Independiente Medellín, el mismo día desde las 23:00.

Por último, el martes 26 de mayo a las 21.30 jugarán Flamengo vs. Cusco y Estudiantes vs. Independiente Medellín.

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