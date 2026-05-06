PSG superó al Bayern Múnich e irá por el bicampeonato en la Champions League ante el Arsenal

Será la tercera final de Champions para los galos ya que en 2020, en plena pandemia, perdió 1 a 0 con el Bayern Múnich, en Lisboa, y el año pasado le ganó 5 a 0 al Inter obteniendo su primera Copa de Europa.

El París Saint Germain quedó a sólo 90' de ser bicampeón de la Champions League, algo que lograron solo 8 clubes a lo largo de la historia

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Los 8 equipos que retuvieron la Champions League

Real Madrid: pentacampeón (1955-56 hasta 1959-60) y tricampeón (2015-16 a 2017-18)

Ajax: tricampeón (1970-71 a 1972-73)

Bayern Múnich: tricampeón (1973-74 a 1975-76)

Benfica: bicampeón (1960-61 y 1961-62)

Inter: bicampeón (1963-64 y 1964-65)

Liverpool: bicampeón (1976-77 y 1977-78)

Nottingham Forest: bicampeón (1978-79 y 1979-80)

Milan: bicampeón (1988-89 y 1989-90)

Luis Enrique irá por su tercera orejona

El español Luis Enrique irá a Budapest a buscar su tercera Champions League como entrenador y la segunda como DT del PSG.

El entrenador obtuvo la Copa de Europa con el Barcelona en la 2014-15, ante Juventus, y la del año pasado con el PSG ante el Inter.