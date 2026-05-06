Inicio Ovación Fútbol Champions League
Champions League

PSG superó al Bayern Múnich e irá por el bicampeonato en la Champions League ante el Arsenal

PSG quedó a un paso del bicampeonato en la Champions League tras igualar como visitante ante el Bayern Múnich y cerrar la serie de semifinales

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
PSG va por el bi en la Champions.

PSG va por el bi en la Champions.

PSG quedó a un paso del bicampeonato en la Champions League tras igualar 1 a 1 como visitante ante el Bayern Múnich y cerrar con un global de 6 a 5 la serie de semifinales.

Tras el partidazo de la ida en París (ganó el local 5 a 4) el conjunto dirigido por Luis Enrique estiró su ventaja a los 3' con un golazo de Ousmane Dembelé y luego controló hasta el final los embates de los alemanes y pese al gol del inglés Harry Kane a los 94' abrochó el pase a la definición del próximo 30 de mayo ante el Arsenal, en Budapest.

dembele 1
Dembelé hizo el gol que sentenció la clasificación del PSG a la final de la Champions League.

Dembelé hizo el gol que sentenció la clasificación del PSG a la final de la Champions League.

Será la tercera final de Champions para los galos ya que en 2020, en plena pandemia, perdió 1 a 0 con el Bayern Múnich, en Lisboa, y el año pasado le ganó 5 a 0 al Inter obteniendo su primera Copa de Europa.

El París Saint Germain quedó a sólo 90' de ser bicampeón de la Champions League, algo que lograron solo 8 clubes a lo largo de la historia

Embed - DEMBÉLÉ LIQUIDÓ LA SERIE Y EL PSG JUGARÁ SU SEGUNDA FINAL SEGUIDA | Bayern M. 1-1 PSG | RESUMEN

Los 8 equipos que retuvieron la Champions League

  • Real Madrid: pentacampeón (1955-56 hasta 1959-60) y tricampeón (2015-16 a 2017-18)
  • Ajax: tricampeón (1970-71 a 1972-73)
  • Bayern Múnich: tricampeón (1973-74 a 1975-76)
  • Benfica: bicampeón (1960-61 y 1961-62)
  • Inter: bicampeón (1963-64 y 1964-65)
  • Liverpool: bicampeón (1976-77 y 1977-78)
  • Nottingham Forest: bicampeón (1978-79 y 1979-80)
  • Milan: bicampeón (1988-89 y 1989-90)

Luis Enrique irá por su tercera orejona

El español Luis Enrique irá a Budapest a buscar su tercera Champions League como entrenador y la segunda como DT del PSG.

El entrenador obtuvo la Copa de Europa con el Barcelona en la 2014-15, ante Juventus, y la del año pasado con el PSG ante el Inter.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas