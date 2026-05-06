PSG superó al Bayern Múnich e irá por el bicampeonato en la Champions League ante el Arsenal

PSG quedó a un paso del bicampeonato en la Champions League tras igualar 1 a 1 como visitante ante el Bayern Múnich y cerrar con un global de 6 a 5 la serie de semifinales.
PSG quedó a un paso del bicampeonato en la Champions League tras igualar como visitante ante el Bayern Múnich y cerrar la serie de semifinales
PSG quedó a un paso del bicampeonato en la Champions League tras igualar 1 a 1 como visitante ante el Bayern Múnich y cerrar con un global de 6 a 5 la serie de semifinales.
Tras el partidazo de la ida en París (ganó el local 5 a 4) el conjunto dirigido por Luis Enrique estiró su ventaja a los 3' con un golazo de Ousmane Dembelé y luego controló hasta el final los embates de los alemanes y pese al gol del inglés Harry Kane a los 94' abrochó el pase a la definición del próximo 30 de mayo ante el Arsenal, en Budapest.
Será la tercera final de Champions para los galos ya que en 2020, en plena pandemia, perdió 1 a 0 con el Bayern Múnich, en Lisboa, y el año pasado le ganó 5 a 0 al Inter obteniendo su primera Copa de Europa.
El París Saint Germain quedó a sólo 90' de ser bicampeón de la Champions League, algo que lograron solo 8 clubes a lo largo de la historia
El español Luis Enrique irá a Budapest a buscar su tercera Champions League como entrenador y la segunda como DT del PSG.
El entrenador obtuvo la Copa de Europa con el Barcelona en la 2014-15, ante Juventus, y la del año pasado con el PSG ante el Inter.