Argentina llegó a tener más de 47.000 km de vías férreas y fue la red más grande de Sudamérica: todo comenzó gracias a este presidente

Los ferrocarriles tuvieron un papel indiscutido en el desarrollo económico y en la consolidación del país entre los siglos XIX y comienzos del XX. La red ferroviaria son todas las vías férreas que comunican distintos puntos del país donde el ferrocarril hizo posible todo ese viaje que permitía llevar carga y pasajeros de una región a otra.

Esta red ferroviaria empezó a crecer lentamente con una longitud de 38.000 km en 1914, 42.00 km en la década de los 40 y así llegó a tener una extensión de 47.500 km con vías simples y dobles hacia el año 1957.

Ese desarrollo fue alimentándose por capitales argentinos, luego británicos y franceses donde la mayor cantidad de vías férreas se alcanzó gracias a la expansión del modelo económico agro exportador y por la importante participación del Estado.

ferrocarril en argentina La red ferroviaria argentina llego a tener 47.000 km y, en su momento, fue una de las más extensas y prósperas del mundo. Fuente: Wikipedia.

El presidente que impulso el mayor proyecto del país

La historia de la ferrovía inicia por allá en 1868 con la Ley de Ferrocarriles durante la presidente de Bartolomé Mitre. Para él, el tren era un pilar para la unidad nacional y una herramienta clave para transportar la producción agropecuaria al puerto de Buenos Aires.

Más adelante, durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca que abarcó desde 1880 hasta 1886, se produjo la expansión de la red. Este presidente fomentó la inversión extranjera sobre todo la británica y la red paso de tener unos 2.500km a unos 6.000km en pocos años, sentando las bases para que más tarde, la vía férrea alcanzara su mejor momento en la historia argentina.

Luego, el hito de los 47.000 kilómetros fueron gracias al presidente Perón a mediados del siglo XX cuando se nacionalizaron los ferrocarriles que por supuesto, estaban en manos extranjeras en manos de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. En ese momento, Argentina consolidó la red más extensa de Sudamérica y una de las más grandes del mundo.