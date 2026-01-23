Se trata de la construcción del ferrocarril Addis Abeba–Yibuti, es una línea electrificada de aproximadamente 756 kilómetros que une la capital de Etiopía con el puerto marítimo de Yibuti. No es solo una obra de infraestructura. Es un puente entre dos naciones y una puerta para que un país sin litoral acceda al mundo.

el ferrocarril Addis Abeba–Yibuti (1)

China transforma un continente con la construcción estratégica de un ferrocarril de más de 700 kilómetros

Durante décadas, Etiopía, con más de 100 millones de habitantes y sin salida directa al mar, ha enfrentado enormes barreras para comercializar sus productos. La mayoría de su comercio dependía del tránsito lento y costoso por carretera hasta Yibuti, provocando demoras que podían extenderse por días. Hoy, esa historia cambia gracias a este proyecto, construido con la participación técnica y financiera de empresas chinas en el marco de iniciativas de cooperación internacional.