En medio de los paisajes verdes y tranquilos del noroeste de Inglaterra, cerca del pequeño pueblo de Carrington, se está gestando esta construcción que promete cambiar la forma en que pensamos sobre la energía. Lo que a simple vista podría parecer una obra más en un terreno industrial es, en realidad, la semilla de una revolución silenciosa.

Construyen la primera planta de aire líquido del mundo: una construcción que cambia el futuro de la energía

El proyecto en Carrington no se trata solo de una simple construcción. Es la respuesta a uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, cómo almacenar grandes cantidades de energía de manera eficiente y sostenible. En un mundo donde las fuentes renovables como el viento y el sol producen electricidad de manera intermitente, disponer de sistemas que puedan guardar esa energía y liberarla cuando se necesite se vuelve esencial.