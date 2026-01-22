Un oasis es un punto donde el agua transforma el desierto, la vegetación florece de forma inesperada entre dunas interminables y territorios aislados. Según la BBC, en América Latina existe un oasis que no solo cautiva por su belleza, sino también por el halo casi mágico que lo rodea.

Huacachina (2)

El único país de América Latina con el oasis más valioso del mundo

Huacachina, ubicado en el desierto de Ica, en Perú, es considerado el único oasis natural de América Latina. Rodeado de imponentes dunas de arena y altas palmeras, este pequeño paraíso ha logrado posicionarse entre los oasis más impactantes del mundo, junto a otros ubicados en China, Omán, Arabia Saudita y Estados Unidos.