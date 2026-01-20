El foco de China ya no está solo en intercambios comerciales, sino en inversiones estratégicas en infraestructura, agua, logística y tecnología, y en cómo estos flujos económicos terminan en países de América Latina que buscan acelerar su desarrollo.

China y América Latina

China desafía a Estados Unidos en un país de América Latina con infraestructura, tecnología e inversiones

China ha ido consolidando su presencia en la región mediante financiamiento, proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales de largo plazo, desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) hasta inversiones en puertos, carreteras y energía limpia. Esto no solo amplía su comercio con América Latina, sino que desafía la influencia tradicional de Estados Unidos, que históricamente había dominado las inversiones extranjeras y los vínculos estratégicos.