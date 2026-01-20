La geopolítica global se siente cada vez más como una partida de ajedrez entre gigantes. China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, están reconfigurando sus estrategias para ganar influencia en América Latina.
China desafía a Estados Unidos en un país de América Latina con infraestructura, tecnología e inversiones
China en busca de ampliar su mercado de productos y proyectar su poder e influencia, invierte en un país clave de América Latina. Todos lo detalles
El foco de China ya no está solo en intercambios comerciales, sino en inversiones estratégicas en infraestructura, agua, logística y tecnología, y en cómo estos flujos económicos terminan en países de América Latina que buscan acelerar su desarrollo.
China desafía a Estados Unidos en un país de América Latina con infraestructura, tecnología e inversiones
China ha ido consolidando su presencia en la región mediante financiamiento, proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales de largo plazo, desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) hasta inversiones en puertos, carreteras y energía limpia. Esto no solo amplía su comercio con América Latina, sino que desafía la influencia tradicional de Estados Unidos, que históricamente había dominado las inversiones extranjeras y los vínculos estratégicos.
El caso de Colombia ilustra esta dinámica. El país sudamericano decidió integrarse a la BRI y lanzar un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) que a partir de 2026 atraerán inversiones chinas en sectores clave como agua potable, infraestructura férrea, energías renovables y tecnología digital.
Las inversiones de China es este país de América Latina
- Los PINES colombianos incluyen la rehabilitación de 1.500 km de red ferroviaria entre 2026 y 2040, buscando conectar regiones productivas y transformar la logística interna, un tipo de proyecto donde empresas chinas tienen vasta experiencia y capacidad de financiamiento.
- Dentro de las alianzas también figuran iniciativas para expandir la cobertura de agua potable y mejorar sistemas de saneamiento en áreas vulnerables, un componente esencial para el desarrollo social y urbano.
- Proyectos como Colombia Solar apuntan a ampliar la producción de energía limpia, con inversión china en paneles solares, eólicas y sistemas más eficientes, algo que puede dinamizar industrias locales y reducir emisiones.
- Parte de la agenda de inversiones incluye expansión de redes digitales y fibra óptica en zonas estratégicas, cerrando brechas tecnológicas regionales y convirtiendo la infraestructura digital en un activo económico clave.
Mientras China despliega capitales y contratos de largo plazo, Estados Unidos ha intentado limitar la entrada de financiamiento chino mediante presiones en organismos multilaterales y bloqueos de créditos. A pesar de ello, Beijing ha ofrecido financiar proyectos de infraestructura incluso si Washington intenta bloquear esos préstamos, lo que refleja una pugna intensa por influencia económica en el continente.
Analistas también señalan que si Estados Unidos sigue con políticas de presión en lugar de propuestas positivas de cooperación, muchos países de América Latina seguirá favoreciendo a China como socio de desarrollo, porque Pekín ofrece financiamiento más agresivo y menos condicionamientos políticos formales que Estados Unidos.