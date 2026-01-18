El país de América Latina con nueva ruta en la mira de China

La Ruta 36 es una arteria en construcción respaldada por empresas y financiamiento de China, que busca acortar distancias, reducir costos logísticos y potenciar la integración de Bolivia en cadenas productivas globales.

El proyecto ha estado acompañado de inversión, planificación y negociaciones que involucran tanto al Gobierno boliviano como a firmas constructoras asiáticas, en el marco de una cooperación que, en América Latina, suele asociarse con la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China.

La implicancia de la reforma de esta ruta de America Latina

Esta carretera no solo ampliará la conectividad interna, sino que, al conectarse con otras rutas nacionales y fronterizas, abrirá vías terrestres eficientes hacia puertos atlánticos y pacíficos. Para un país mediterráneo como Bolivia, esto significa acceder más directamente a Asia, sin depender exclusivamente de pasos largos por carreteras fragmentadas o de los tradicionales nodos marítimos.

Las implicancias de este ambicioso corredor son profundas y múltiples.